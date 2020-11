«Unfall mit viel Pech»: Steck verunfallte auf einem Terrain weit unter seinem Limit

Schlamm, Feuer und Stacheldraht

Wenn Sie Jogging langweilig finden, haben wir hier genau das richtige Rennen für Sie

Das «Though Guy Race» im englischen Perton ist nichts für Warmduscher. Am vergangenen Wochenende haben sich 4500 wagemutige Teilnehmer an die eigenen Grenzen gebracht. Ein Sportanlass am Rande des Irrsinns.

«Es erwarten Sie 13 Kilometer voller eisigem Schlamm, Feuer und Stacheldraht. Dazu gibt es Schnitte, Brandwunden, Dehydration, Kälte- und Elektroschocks und als Zugabe einige Zerrungen, ausgerenkte Gliedmassen und Knochenbrüche.»

Klingt das nach einer Einladung, die man gerne annehmen will? 4500 tapfere Läufer und Läuferinnen haben diese Frage am letzten Sonntag mit «Ja» beantwortet und gingen beim «Though Guy Race» nahe dem britischen Städtchen Perton an den Start.

Das Querfeldeinrennen findet …