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FC Barcelona ist Meister – die besten Momente der Meisterfeier

epaselect epa12946442 Players of FC Barcelona celebrate with the trophy of the 2025/2026 Spanish LaLiga Championship after winning the Spanish LaLiga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid, ...
Der FC Barcelona krönte sich am vergangenen Sonntag im Clasico zum Meister.Bild: keystone

Barça ist spanischer Meister – und Mbappé provoziert auf Instagram

Der FC Barcelona krönte sich im Clasico gegen Real Madrid zum spanischen Meister. Die Katalanen konnten sich gegen die Madrilenen mit einem 2:0-Sieg durchsetzen und so den 29. Meistertitel im eigenen Stadion feiern. Was es alles zu feiern und trauern gab.
11.05.2026, 09:0311.05.2026, 11:14
Claudia Carvalho
Inhaltsverzeichnis
Die grosse FeierHansi Flick zwischen Trauer und FreudeAttacke auf den falschen BusYamal übertrumpft RonaldoMbappé und Vini Jr. provozierenCancelo oder Quartelo?Laporta – Präsident und PartymausSüss, Süsser, Pedri und sein VaterEinmal Barça, immer Barça

Die grosse Feier

Der FC Barcelona holt seinen 29. La-Liga-Titel zu Hause im Clasico gegen Real Madrid. Nach dem 2:0-Sieg steigt eine spontane Party mit über 62'000 Fans im Camp Nou und in der Stadt.

So feiern die Katalanen ihren 29. Meistertitel

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So feiern die Katalanen ihren 29. Meistertitel
quelle: keystone / joan mateu parra
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Hansi Flick zwischen Trauer und Freude

Das Spiel der Saison wurde von einem Todesfall überschattet. Nur wenige Stunden vor Anpfiff gibt der FC Barcelona die traurige Nachricht bekannt, dass der Vater von Trainer Hansi Flick verstorben ist. Vor dem Anpfiff wurde für den verstorbenen Vater eine Schweigeminute abgehalten.

Barcelona head coach Hansi Flick, 2nd left, applauds from the bench before the Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Madrid in Barcelona, Spain, Sunday, May 10, 2026. (AP Photo/Jo ...
Hansi Flick (zweiter v. L.) trauert um seinen Vater.Bild: keystone

In sieben direkten Duellen gegen Real Madrid konnte Hansi Flick sechs für sich entscheiden und hält somit einen persönlichen Rekord gegen die Madrilenen.

«Mein Team ist fantastisch. Ich liebe es wirklich. Es ist wie eine Familie.»
Hansi Flick
Barcelona head coach Hansi Flick lifts his award to the sky celebrating after defeating Real Madrid 2-0 to win the Spanish La Liga soccer championship with three rounds to spare, in Barcelona, Spain, ...
Hansi Flick gedenkt nach der Sicherung des Meistertitels seinem Vater.Bild: keystone

Nach dem Spiel äussert sich der deutsche Trainer sehr emotional gegenüber den Fans und seinem Team. Er werde diesen Tag nie vergessen. Für ihn sei es ein harter Tag gewesen, doch er hätte stets Unterstützung von seinem Team erhalten.

Attacke auf den falschen Bus

Vor dem Spiel kam es vor dem Stadion zu unschönen Szenen. Barcelona-Anhänger haben den Teambus von Real Madrid mit Steinen beworfen. Nicht nur die Gäste aus Madrid mussten einstecken, auch der eigene Teambus wurde fälschlicherweise mit Steinen beworfen und beschädigt.

[ElChiringuito] Barcelona fans throw stones at their team's bus thinking it was Real Madrid's
by u/ManuMora98 in soccer

Yamal übertrumpft Ronaldo

Lamine Yamal gewinnt mit Barça seinen dritten La-Liga-Titel und überholt Cristiano Ronaldo, der mit Real Madrid nur zwei La-Liga-Titel gewinnen konnte.

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Der zurzeit verletzte Lamine Yamal feiert seinen dritten Meistertitel mit Teamkollegen Raphinha und Gavi. Bild: keystone

Mbappé und Vini Jr. provozieren

Aufgrund einer Verletzung konnte Reals Starstürmer Kylian Mbappé beim Clasico nicht auf dem Platz stehen. Der französische Nationalspieler verfolgte das Spiel von zu Hause mit und postete auf Instagram eine Story mit der Überschrift «Hala Madrid». Zu diesem Zeitpunkt waren die Madrilenen bereits 2:0 im Rückstand.

Mbappe Instagram Post
Bild: Instagram

Online löste dieser Post grosse Diskussionen aus. Wollte Mbappé damit nur provozieren? Oder drückte er seine Unterstützung nur in einem etwas unpassenden Moment aus?

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Wie auch zu erwarten war, gab es während des gesamten Clasicos unzählige Provokationen. In der ersten Halbzeit wurde der brasilianische Stürmer Vinicius Jr. bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen, was ihn dazu führte, die Zahl 15 mit den Händen in Richtung der Fan-Tribüne der Katalanen zu zeigen. Damit wollte er darauf hinweisen, dass die Madrilenen bereits 15 Champions-League-Titel geholt haben. Was der Brasilianer vielleicht hätte berücksichtigen sollen, ist, dass Real Madrid diese Saison null Titel geholt hat und längst nicht mehr in der glorreichen Zeit steckt wie in der Vergangenheit. Zurzeit geht Real Madrid durch eine schwierige Zeit, bei der es auch innerhalb des Teams zu Konfrontationen kommt.

Cancelo oder Quartelo?

Nach dem Titelgewinn mit den Katalanen hat der Portugiese João Cancelo einen historischen Rekord erzielt. Er ist der erste Spieler, welcher in vier der Top-5-Ligen einen Titel gewinnt. Zusätzlich zum Titelgewinn mit Barcelona hat er die Meisterschaften in Deutschland (2023 mit Bayern München), England (2021 und 2022 mit Manchester City) und Italien (2019 mit Juventus Turin) gewonnen.

Erst zu Beginn dieses Jahres wurde der portugiesische Nationalspieler von Saudi-Klub Al Hilal an den FC Barcelona ausgeliehen. Bei den Katalanen spielte der Aussenverteidiger eine wichtige Rolle, nun soll er erneut fest verpflichtet werden.

Joao Cancelo becomes first player to win 4 of top 5 leagues.
by u/kamusari_1712 in soccer

Laporta – Präsident und Partymaus

Sonst eher ein reservierter Typ in seiner Präsidentensuite zeigte sich Barcelonas Präsident Joan Laporta bei der Meisterfeier von einer anderen Seite und tanzte ausgelassen mit einer Pfeife in der Hand.

Auch beim Verlassen des Stadions liess sich der Präsident von den Fans feiern.

Süss, Süsser, Pedri und sein Vater

Zu Pedris Traditionen gehört, dass er bei jeder Titelfeier einen Penalty gegen seinen Vater schiesst. Dieser war früher selbst Torhüter. Der Mittelfeldspieler mit einem Marktwert von 150 Millionen Euro scheiterte an seinem Papa.

Einmal Barça, immer Barça

Zwischen 2014 und 2017 trainiert Luis Enrique den FC Barcelona. Mittlerweile ist der Spanier zwar bei Paris Saint-Germain tätig, doch wenn sein alter Klub Erzrivale Real Madrid bezwingt und den Titel holt, freut er sich immer noch.

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