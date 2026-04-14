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FC Zürich holt Marcel Koller als Trainer – Dennis Hediger entlassen

epa12054745 Al Ahly&#039;s head coach Marcel Koller looks on ahead of the CAF Champions League semi final second leg soccer match between Al Ahly FC and Mamelodi Sundowns FC, in Cairo, Egypt, 25 April ...
Marcel Koller übernimmt den FC Zürich zur neuen Saison.Bild: keystone

Marcel Koller wird neuer FCZ-Trainer – Dennis Hediger per sofort entlassen

Der FC Zürich trennt sich in der anhaltenden Krise von Trainer Dennis Hediger. Im Sommer übernimmt Marcel Koller – und trifft dann auch auf einen alten Bekannten: Co-Trainer Carlos Bernegger, der bis dahin als Cheftrainer fungiert.
14.04.2026, 10:0514.04.2026, 10:59
Niklas Helbling
Niklas Helbling

Der FC Zürich trennt sich per sofort von Dennis Hediger. Zur neuen Saison übernimmt Marcel Koller. Bis zum Saisonende wird Carlos Bernegger die Verantwortung als Cheftrainer übernehmen. Dies gab der Klub am Dienstagmorgen bekannt.

Hediger wurde erst im Dezember zum Cheftrainer berufen, nachdem er zwei Monate zuvor interimsweise auf Mitchell van der Gaag gefolgt war. Der Erfolg blieb jedoch aus. Die Formkurve zeigte nach der Bekanntgabe der Beförderung eher nach unten.

In diesem Jahr gewann der FCZ nur drei Spiele und holte in 14 Spielen nur zehn Punkte. Die Zürcher befinden sich auf dem 10. Platz und drohen fünf Runden vor Schluss gar noch einmal in den Abstiegskampf zu rutschen. Nach dem Sieg von GC am Wochenende beträgt der Vorsprung des FCZ auf den Stadtrivalen und damit den Barrageplatz nur noch sieben Punkte. Deshalb entschied sich die Vereinsführung um Präsident Ancillo Canepa und Verwaltungsrat Claudio Cisullo für die Trennung von Hediger.

Trainer Dennis Hediger (FCZ) vor dem Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen dem FC St. Gallen (FCSG) und dem FC Zuerich (FCZ), am Montag, 6. April 2026, im kybunpark in St. Galle ...
Dennis Hediger ist nicht mehr Trainer des FC Zürich.Bild: keystone

Für den Rest der Saison übernimmt Carlos Bernegger, der erst im März als Co-Trainer verpflichtet wurde. Ab dem 1. Juni folgt dann Marcel Koller. Der FCZ freut sich über die Verpflichtung «eines der erfahrensten und erfolgreichsten Trainer im Schweizer und internationalen Fussball». Der Klub zeigte sich überzeugt, mit dem 65-Jährigen «die richtigen Weichen für eine stabile und erfolgreiche sportliche Zukunft gestellt zu haben».

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Koller ist seit der Entlassung bei Al Ahly im April 2025 ohne Anstellung. In Ägypten hatte er grosse Erfolge gefeiert, wurde zweimal Meister und gewann zweimal die afrikanische Champions League. Ausserdem bringt Koller die Erfahrung als Nationaltrainer Österreichs und als Bundesliga-Trainer von Köln und Bochum mit. In der Super League wird der FCZ sein vierter Klub sein, nachdem er bereits St.Gallen, GC und Basel trainiert hatte. Sowohl mit dem FCSG als auch mit GC wurde er Schweizer Meister, mit dem FCB gewann er den Cup.

Carlos Bernegger, dessen Vertrag bis 2027 läuft, dürfte zur neuen Saison dann wieder in seine Rolle als Co-Trainer zurückkehren. Er arbeitete bereits mehrmals mit Marcel Koller. Sowohl zuletzt bei Al Ahly als auch bereits in Basel und im Jahr 2003 bei den Grasshoppers war Bernegger Kollers Assistent.

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Die beliebtesten Kommentare
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waslabaschdu
14.04.2026 10:25registriert Juni 2020
Krasse Sache. Einen solch teuren Trainer zu verpflichten, im Wissen, dass sie im nächsten Jahr nicht europäisch spielen, ist auch sehr gewagt.
Die Fans können sich schonmal bei Caneepa bedanken, dass er wieder 7-8 Mio in den Verein buttert.
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