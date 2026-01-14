Fliegender Wechsel

Juwel Jamiro Reber per sofort nach Fribourg +++ HCD holt zwei Talente heim

Die neue National-League-Saison läuft. Hier findest du alle Transfers der laufenden Spielzeit – und die schon bekannte Transfers für 2026/27.

Sportredaktion

Jamiro Reber per sofort zu Fribourg-Gottéron

Stürmer Jamiro Reber verlässt den schwedischen Erstligisten HV71 und schliesst sich per sofort Fribourg-Gottéron an. Ursprünglich hätten die Westschweizer den 19-jährigen Junioren-Nationalspieler erst ab Sommer für zwei Jahre unter Vertrag genommen.

«Seit einiger Zeit habe ich das Gefühl, dass ich näher bei meiner Familie sein und mich in der Schweiz niederlassen möchte», wird Reber in einer Mitteilung des Klubs aus Jönköping zitiert.

Reber durchlief die Jugendabteilung der SCL Tigers und wechselte 2023 nach Südschweden, wo er in 69 Partien in der höchsten Spielklasse 18 Skorerpunkte erzielte. (nih/sda)

Bild: www.imago-images.de

HCD holt zwei Talente heim

Der HC Davos hat auf die Saison 2026/27 Lars Steiner und Guus Van der Kaaij verpflichtet. Die 18-Jährigen sind ehemalige Junioren, die derzeit in der kanadischen Juniorenliga QMJHL bei den Rouyn-Noranda Huskies spielen.

«Mit der Verpflichtung von Guus und Lars planen wir gezielt die Zukunft unseres Teams», sagte HCD-Sportchef Jan Alston. «Beide bringen die HCD-DNA mit und haben sich in Kanada sportlich wie persönlich stark weiterentwickelt.» Steiner gelangen in Kanada in 70 Spielen 68 Skorerpunkte, er gilt als Kandidat für einen frühen Pick im NHL-Draft. Ausserdem hat Davos den Vertrag mit dem 23-jährigen Verteidiger Tim Minder verlängert. (ram)

Verteidiger Guebey ab nächster Saison bei Lugano

Der HC Lugano verstärkt sein Kader für die kommende Saison mit dem Verteidiger Enzo Guebey. Der Franzose mit Schweizer Lizenz hat sich bei den Tessinern für zwei Jahre verpflichtet.

Der 26-jährige Guebey wird vom HC Davos, mit dem er derzeit seine dritte Saison bestreitet, zum HC Lugano stossen. Der vierfache Teilnehmer an A-Weltmeisterschaften gehört auch zu Frankreichs Kader für die Olympischen Spiele in Mailand-Cortina.

Nicht mehr für den HC Lugano auflaufen wird ein anderer Verteidiger. Samuel Guerra hat sich mit der Vereinsspitze auf die vorzeitige Auflösung des Vertrags geeinigt, der bis zum Ende der kommenden Meisterschaft gültig gewesen wäre. Der 32-jährige Tessiner ist gegenwärtig an den EV Zug ausgeliehen. (riz/sda)

Kanadier Sgarbossa leihweise zum SC Bern

Der Kanadier Mike Sgarbossa wechselt innerhalb der National League den Verein. Der 33-jährige Center siedelt auf Leihbasis vom HC Lugano zum SC Bern über.

Sgarbossa war auf die laufende Saison hin aus der Organisation der NHL-Franchise Washington Capitals zu den Tessinern gestossen. In der weltbesten Liga bestritt er insgesamt 93 Partien. In 27 Spielen für den HC Lugano gelangen Sgarbossa je neun Tore und Vorlagen. (riz/sda)

Sundström per sofort zum ZSC

Die ZSC Lions haben einen neuen Ausländer verpflichtet. Per sofort wechselt der 33-jährige Johan Sundström zu den Zürchern. Der Schwede unterschrieb bis Ende Saison. «Wir holen Johan nicht primär für Skorerpunkte, sondern damit er uns stabilisiert und in Schlüsselsituationen wie Boxplay, Powerplay und Bullys hilft», sagt ZSC-Sportchef Sven Leuenberger.

Center Sundström gilt als Ersatz für Andy Andreoff, der die ZSC Lions unlängst verlassen hat. Der dreifache Champions-Hockey-League-Sieger kommt von Vaasan Sport aus Finnland und bringt Erfahrung aus der NHL (New York Islanders), der AHL und der KHL mit. (ram)

Bild: www.imago-images.de

Rappi-Star Strömwall zum ZSC

Der SC Rapperswil-Jona verliert seinen aktuellen Topskorer: Malte Strömwall wechselt zur nächsten Saison zu den ZSC Lions, die ihn mit einem Vertrag bis 2028 ausstatten. «Malte ist ein Skorer, der den Unterschied machen kann», wird ZSC-Sportchef Sven Leuenberger in der Mitteilung zitiert. Der 31-jährige Schwede verfüge über einen «ausgezeichneten Schuss» und sorge als Rechtsschütze für «Variabilität».

Strömwall spielt seine zweite Saison bei den Lakers und erzielte in dieser Saison in 37 Spielen bisher 14 Tore und elf Assists. Für den SCRJ ist es nach Jonas Taibel und Mika Henauer der nächste schwere Verlust mit Blick auf die nächste Saison. (nih)

Kanadier Spooner verstärkt Lausanne

Der HC Lausanne reagiert auf die Verletzungen von Antti Suomela und Dominik Kahun mit der Verpflichtung eines weiteren Ausländers. Der Kanadier Ryan Spooner unterschrieb einen Vertrag bis Ende Saison, wie die Waadtländer mitteilten.

Der 33-jährige Spooner bestritt 325 Partien in der NHL, und seit 2019 stand er in der KHL 338 Mal im Einsatz, zuletzt für die Schanghai Dragons. In der Schweiz hatte er 2019 ein kurzes, zwei Spiele dauerndes Gastspiel beim HC Lugano.

Lausannes Trainer Geoff Ward kennt Spooner aus seiner Zeit bei den Boston Bruins. Ward war zwei Jahre lang Assistenztrainer, während der neue Lausanner Stürmer dort spielte (2012 bis 2014). (nih/sda)

Bild: KEYSTONE/Ti-Press

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)

kommt von Genf-Servette

🇸🇪 Malte Strömwall (Stürmer, 31)

kommt von den SCRJ Lakers

Abgänge ❌

🇨🇭Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)

geht zu den SCRJ Lakers

Gerüchte 💬

…

Lausanne HC

Zugänge ✅

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 26)

kommt vom EHC Kloten

Abgänge ❌

🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Raphael Prassl (Center, 27)

wechselt zum EHC Kloten



Gerüchte 💬

…

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Joel Grossniklais (Stürmer, 19)

kommt von Malmö U20

🇨🇭 Paul Mottard (Stürmer, 19)

kommt von Ilves Tampere

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

EV Zug

Zugänge ✅

🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Mathieu Croce (Goalie, 22)

kommt vom HC Thurgau

🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)

kommt vom EV Zug​

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 27)

kommt von Frölunda (Schweden)

🇨🇭 Lars Steiner (Stürmer, 18)

kommt von den Rouyn-Noranda Huskies

🇨🇭🇳🇱 Guus Van der Kaaij (Verteidiger, 18)

Rouyn-Noranda Huskies



Abgänge ❌

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)

wechselt zum EV Zug

🇫🇷 Enzo Guebey (Verteidiger, 26)

wechselt zum HC Lugano

Gerüchte 💬

…

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)

kommt von den SCRJ Lakers



Abgänge ❌

🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

…

EHC Kloten

Zugänge ✅



🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Raphael Prassl (Center, 27)

kommt von Lausanne​

Abgänge ❌

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 26)

wechselt zu Lausanne

Gerüchte 💬

…

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇸🇪 Jonathan Dahlén (Stürmer, 27)

kommt von Timra IK​

Abgänge ❌

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬



...

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)

kommt von den ZSC Lions

Abgänge ❌

🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)

geht zu Fribourg

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 25)

geht zu Genf-Servette

🇸🇪 Malte Strömwall (Stürmer, 31)

geht zu den ZSC Lions

Gerüchte 💬

...

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



…

Abgänge ❌

🇦🇹 Dominic Zwerger (Flügel, 29)

geht nach Biel



Gerüchte 💬

…

EHC Biel

Zugänge ✅

🇦🇹 Dominic Zwerger (Flügel, 29)

kommt von Ambri

🇸🇪🇨🇭 Viktor Östlund (Goalie, 31)

kommt von La Chaux-de-Fonds



Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...





Genf-Servette HC

Zugänge ✅

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 25)

kommt von den SCRJ Lakers​

Abgänge ❌

🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)

wechselt zu den ZSC Lions

Gerüchte 💬

…

HC Lugano

Zugänge ✅

🇸🇪 Einar Emanuelsson (28, Stürmer)

kommt von Lulea​

🇫🇷 Enzo Guebey (Verteidiger, 26)

kommt vom HC Davos​

Abgänge ❌

🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)

wechselt zum HC Ajoie

Gerüchte 💬

...

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)

kommt vom HC Lugano

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...