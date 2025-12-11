Rappis Henauer wechselt nach Genf +++ Biel holt einen finnischen Stürmer bis Ende Saison
Mika Henauer ab nächster Saison in Genf
Der HC Genève-Servette verstärkt sein Kader mit Blick auf die kommende Saison, wie von watson-Eismeister Klaus Zaugg angekündigt, mit Mika Henauer. Der Verteidiger hat sich für zwei Jahre verpflichtet.
Der 25-jährige Henauer hat die Nachwuchsstufen bei seinem Stammverein SC Bern durchlaufen und für den Klub während vier Saisons auch in der National League gespielt. Zwischenzeitlich ist er auf Leihbasis auch für den SC Langenthal und den EHC Basel in der Swiss League und für den EHC Kloten aufgelaufen. Mit den Rapperswil-Jona Lakers steht der Berner in seinem zweiten Vertragsjahr. (nih/sda)
Finnischer Stürmer für den EHC Biel
Der EHC Biel ergänzt sein Kader mit dem Finnen Niko Huuhtanen. Der 22-jährige Flügelstürmer hat sich bis zum Ende der laufenden Saison verpflichtet. Huuhtanen wechselt aus Nordamerika ins Seeland. In Übersee hat er bei den Syracuse Crunch, dem Farmteam der NHL-Franchise Tampa Bay Lightning, unter Vertrag gestanden. (abu/sda)
Zach Sanford bis 2028 bei Lugano
Der HC Lugano und der amerikanische Stürmer Zach Sanford verlängern den Ende Saison auslaufenden Vertrag um zwei Jahre. Der 31-Jährige spielt seit dieser Saison für die Tessiner und ist mit acht Toren und 15 Assists in 28 Partien aktuell der Topskorer des Sechsten der National League. (abu/sda)
Laaksonen verlässt den EHC Biel
Oskari Laaksonen und der EHC Biel gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Klub mitteilt, wurde der bis 2027 laufende Vertrag mit dem 26-Jährigen in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst.
Laaksonen unterschrieb im Mai dieses Jahres bei Biel, nun kehrt der finnische Verteidiger zu seinem ehemaligen Klub Lulea HF nach Schweden zurück. (abu/sda)
Fribourg-Gottéron verpflichtet 7. Ausländer
Fribourg-Gottéron vermeldet die Verpflichtung des Amerikaners Kyle Rau. Der 33-jährige Stürmer stösst als siebter Ausländer mit einem bis Ende Jahr gültigen Vertrag zu den Freiburgern.
Rau spielte in der vergangenen Saison für Kunlun Red Star in der KHL. Zuletzt war der Linksschütze, der den Grossteil seiner Karriere in der AHL verbracht hat, ohne Vertrag. (nih/sda)
HCD-Eigengewächs Chris Egli nach Zug
Chris Egli verlässt seinen Jugendklub, bei dem er 2015 sein Profidebüt gegeben hat und aktuell seine elfte Saison absolviert. Wie der EV Zug bekannt gibt, unterschreibt der 29-jährige Stürmer des HC Davos in der Innerschweiz einen Zweijahresvertrag ab 2026.
«Chris ist ein smarter Stürmer, der viel Energie und Speed in unser Spiel bringen wird. Seine Variabilität auf den Offensiv-Positionen ist ein grosser Mehrwert für uns», schwärmt EVZ-Sportchef Reto Kläy. (nih)
ZSC Lions
Zugänge ✅
🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)
kommt vom HC Davos
🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)
kommt von Genf-Servette
Abgänge ❌
🇨🇭 Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)
geht zu den Rapperswil-Jona Lakers
Gerüchte 💬
…
Lausanne HC
Zugänge ✅
🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)
kommt vom HC Davos
Abgänge ❌
🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)
wechselt zum HC Davos
Raphael Prassl (Center, 27)
wechselt zum EHC Kloten
Gerüchte 💬
…
SC Bern
Zugänge ✅
🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)
kommt von den SCL Tigers
🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)
kommt vom HC Davos
🇨🇭 Joel Grossniklais (Stürmer, 19)
kommt von Malmö U20
🇨🇭 Paul Mottard (Stürmer, 19)
kommt von Ilves Tampere
Abgänge ❌
…
Gerüchte 💬
…
EV Zug
Zugänge ✅
🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)
kommt vom HC Davos
🇨🇭 Mathieu Croce (Goalie, 22)
kommt vom HC Thurgau
🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)
kommt vom EV Zug
Abgänge ❌
…
Gerüchte 💬
…
HC Davos
Zugänge ✅
🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)
kommt vom Lausanne HC
🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 27)
kommt von Frölunda (Schweden)
Abgänge ❌
🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)
wechselt zum Lausanne HC
🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)
wechselt zu den ZSC Lions
🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)
wechselt zum EV Zug
🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)
wechselt zum SC Bern
🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)
wechselt zum EV Zug
Gerüchte 💬
…
Fribourg-Gottéron
Zugänge ✅
🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)
kommt vom EHC Kloten
🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)
kommt von den SCRJ Lakers
Abgänge ❌
🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)
wechselt zum EHC Kloten
Gerüchte 💬
…
EHC Kloten
Zugänge ✅
🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)
kommt von Fribourg-Gottéron
🇨🇭 Raphael Prassl (Center, 27)
kommt von Lausanne
Abgänge ❌
🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)
wechselt zu Fribourg-Gottéron
Gerüchte 💬
…
SCL Tigers
Zugänge ✅
🇸🇪 Jonathan Dahlén (Stürmer, 27)
kommt von Timra IK
Abgänge ❌
🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)
wechselt zum SC Bern
Gerüchte 💬
...
SC Rapperswil-Jona Lakers
Zugänge ✅
Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)
kommt von den ZSC Lions
Abgänge ❌
🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)
geht zu Fribourg
🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 25)
geht zu Genf-Servette
Gerüchte 💬
...
Ambri-Piotta
Zugänge ✅
…
Abgänge ❌
…
Gerüchte 💬
…
EHC Biel
Zugänge ✅
…
Abgänge ❌
…
Gerüchte 💬
...
Genf-Servette HC
Zugänge ✅
🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 25)
kommt von den SCRJ Lakers
Abgänge ❌
🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)
wechselt zu den ZSC Lions
Gerüchte 💬
…
HC Lugano
Zugänge ✅
🇸🇪 Einar Emanuelsson (28, Stürmer)
kommt von Lulea
Abgänge ❌
🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)
wechselt zum HC Ajoie
Gerüchte 💬
...
HC Ajoie
Zugänge ✅
🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)
kommt vom HC Lugano
Abgänge ❌
…
Gerüchte 💬
...