wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Formel 1

Lando Norris ist neuer WM-Leader – hauchdünn vor Oscar Piastri

CORRECTS PHOTOGRAPHER&#039;S BYLINE - McLaren driver Lando Norris of Britain celebrates after clocking the fastest time during the qualifying session for Formula One Mexico Grand Prix auto race at the ...
Nach über sechs Monaten erobert Lando Norris die WM-Führung zurück.Bild: keystone

Lando Norris ist neuer WM-Leader – das Formel-1-Finale verspricht Hochspannung

26.10.2025, 22:4226.10.2025, 23:16

Lando Norris hängt die Konkurrenz in Mexiko ab und feiert einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Der 25-jährige Brite ist damit erstmals seit Mitte April und 15 Rennen Führender in der Gesamtwertung. Norris zog wieder an seinem Teamkollegen Oscar Piastri vorbei. Der ein Jahr jüngere Australier wurde in Mexico City nur Fünfter, sein Rückstand auf Norris beträgt aber nur einen Zähler. In den verbleibenden vier Rennen und zwei Sprints dürfte es ein spannendes Duell zwischen den beiden McLaren-Piloten geben.

Die Chancen vom zuletzt starken Max Verstappen, noch ins Titelrennen einzugreifen, schwinden hingegen. Der von Platz fünf gestartete Niederländer wurde nach vier Siegen in den letzten fünf Rennen – inklusive eines Sprints – Dritter. Zwar verkürzte er seinen Rückstand auf den WM-Leader damit auf 36 Zähler, doch hätte der Red-Bull-Star wohl jedes Rennen gewinnen müssen, um seinen fünften Titel in Serie zu holen. Dies gelang ihm in Mexikos Hauptstadt aber nicht.

Fünfter WM-Titel in Serie? Das sagt Max Verstappen zu seinen Chancen

Zwischen Norris und Verstappen klassierte sich Charles Leclerc im Ferrari. Der 28-jährige Monegasse krönte ein starkes Wochenende, bereits im Qualifying war er der Zweitschnellste. Teamkollege Lewis Hamilton, der von Platz 3 losgefahren war, wurde hingegen unter anderem von einer umstrittenen Strafe zurückgeworfen und kam auf Platz 8 ins Ziel.

Für eine Überraschung sorgte Oliver Bearman im Haas. Der 20-jährige Brite schaffte mit dem vierten Platz eine neue Bestleistung in seiner noch jungen Karriere. Weil Esteban Ocon dem US-amerikanischen Rennstall ebenfalls zwei Zähler bescherte, zog Haas in der Konstrukteurswertung an Sauber vorbei, obwohl Gabriel Bortoleto den Hinwilern als Zehnter ebenfalls einen Punkt bescherte. Nico Hülkenberg musste das Rennen aufgeben. (nih)

Schweizer Töfffahrer Dettwiler nach schwerem Unfall weiter in kritischem Zustand

Die Fahrerwertung

Motorsport Standings provided by Sofascore

Die Konstrukteurswertung

Motorsport Standings provided by Sofascore
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Mehrfach-Weltmeister der Formel 1
1 / 19
Die Mehrfach-Weltmeister der Formel 1
Lewis Hamilton: 7x Weltmeister (2008 im McLaren, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 und 2020 im Mercedes).
quelle: keystone / mark thompson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Darum kostet ein Brot beim Beck, was es kostet
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Wann wird eine Self-Checkout-Stichprobe ausgelöst? Ein Ex-Coop-Mitarbeiter verrät Details
2
Debakel am Gotthard: 31 vergebliche Versuche und die Tunnelbohrmaschine steckt weiter fest
3
Sturm sorgt für Schäden in der Schweiz – so geht es jetzt weiter
4
«Wir brauchen Trump, mindestens für eine weitere Amtszeit. Die bekommt er 2028»
5
Es. Ist. Fucking. Aus.
Meistkommentiert
1
«Lasse mir nicht von Linken die Wirtschaft erklären»: SVP-Matter teilt in EU-«Arena» aus
2
Hitziger Parteitag wegen Gaza: «Die SP erhebt sich zum übergeordneten Weltgericht»
3
Meditation gilt als Königsweg bei Stress, hat aber auch Schattenseiten
4
Nachtarbeit, 6 Tage, 12 Stunden am Tag: So verdient ein Bäcker sein tägliches Brot
5
Gratis Krankenkasse für Kinder: SP lanciert Volksinitiative
Meistgeteilt
1
Das sind die 13 verrücktesten Grenzen der Zeitzonen
2
Nach Federers Gegensmash schmeisst Roddick frustriert sein Racket weg
3
SNB ist offenbar aus Rio Tinto ausgestiegen
4
Ballons aus Weissrussland legen Betrieb an Flughäfen in Litauen lahm
5
Teenager Fonseca triumphiert in Basel +++ Bellmont schafft Darts-WM-Quali und Tourcard
Fulminante Tage für Lennart Karl (17) – beim Bayern-Juwel geraten alle ins Schwärmen
Erst das Premierentor in der Champions League, dann auch noch der erste Bundesligatreffer: Das 17-jährige Bayern-Talent Lennart Karl schreibt gerade eine «wirklich verrückte Story».
Eine solch fulminante Woche hatte wohl noch kaum ein 17-jähriger Fussballer: Am Mittwoch kam Lennart Karl zu seinem Startelf-Debüt in der Champions League und erzielte nach nicht einmal fünf Minuten seinen ersten Treffer in der Königsklasse. Damit legte er den Grundstein für den 4:0-Sieg von Bayern München gegen Brügge und wurde später zum besten Spieler des Spiels gekürt. «Das ist nicht normal», schwärmte Trainer Vincent Kompany danach.
Zur Story