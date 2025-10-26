Nach über sechs Monaten erobert Lando Norris die WM-Führung zurück. Bild: keystone

Lando Norris ist neuer WM-Leader – das Formel-1-Finale verspricht Hochspannung

Mehr «Sport»

Lando Norris hängt die Konkurrenz in Mexiko ab und feiert einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Der 25-jährige Brite ist damit erstmals seit Mitte April und 15 Rennen Führender in der Gesamtwertung. Norris zog wieder an seinem Teamkollegen Oscar Piastri vorbei. Der ein Jahr jüngere Australier wurde in Mexico City nur Fünfter, sein Rückstand auf Norris beträgt aber nur einen Zähler. In den verbleibenden vier Rennen und zwei Sprints dürfte es ein spannendes Duell zwischen den beiden McLaren-Piloten geben.

Die Chancen vom zuletzt starken Max Verstappen, noch ins Titelrennen einzugreifen, schwinden hingegen. Der von Platz fünf gestartete Niederländer wurde nach vier Siegen in den letzten fünf Rennen – inklusive eines Sprints – Dritter. Zwar verkürzte er seinen Rückstand auf den WM-Leader damit auf 36 Zähler, doch hätte der Red-Bull-Star wohl jedes Rennen gewinnen müssen, um seinen fünften Titel in Serie zu holen. Dies gelang ihm in Mexikos Hauptstadt aber nicht.

Zwischen Norris und Verstappen klassierte sich Charles Leclerc im Ferrari. Der 28-jährige Monegasse krönte ein starkes Wochenende, bereits im Qualifying war er der Zweitschnellste. Teamkollege Lewis Hamilton, der von Platz 3 losgefahren war, wurde hingegen unter anderem von einer umstrittenen Strafe zurückgeworfen und kam auf Platz 8 ins Ziel.

Für eine Überraschung sorgte Oliver Bearman im Haas. Der 20-jährige Brite schaffte mit dem vierten Platz eine neue Bestleistung in seiner noch jungen Karriere. Weil Esteban Ocon dem US-amerikanischen Rennstall ebenfalls zwei Zähler bescherte, zog Haas in der Konstrukteurswertung an Sauber vorbei, obwohl Gabriel Bortoleto den Hinwilern als Zehnter ebenfalls einen Punkt bescherte. Nico Hülkenberg musste das Rennen aufgeben. (nih)

Die Fahrerwertung Motorsport Standings provided by Sofascore