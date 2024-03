Die Formel 1 kommt nicht zur Ruhe. Dies liegt vor allem an den Vorwürfen, die eine Mitarbeiterin von Red Bull gegenüber Teamchef Christian Horner erhoben hatte. Dieser habe sich ihr gegenüber unangemessen verhalten. Sein Team gab eine unabhängige Untersuchung in Auftrag, die Horner angeblich entlastete . Der Bericht sei vertraulich, hiess es in der letzten Woche von Seiten Red Bull. Somit behielt Horner seine Position im Team, welches die Formel 1 derzeit nach Belieben dominiert.

TikToker brechen für Fame in Basketballstadion in L.A. ein – jetzt droht die Abrechnung

Die Steuern sinken fast überall in der Schweiz – so viel kannst du sparen

Bayern wendet Blamage gegen Lazio ab – PSG locker im Viertelfinal

Bayern München zieht in der Champions League im Achtelfinal-Rückspiel gegen Lazio Rom dank einem 3:0-Heimsieg den Kopf aus der Schlinge. Auch Paris Saint-Germain steht in den Viertelfinals.

Bei den letzten sieben K.o.-Duellen in der Champions League, in denen die Bayern das Hinspiel verloren hatten, schieden sie in der Folge aus. Diesmal korrigierten sie die 0:1-Niederlage in Rom bereits in der ersten Halbzeit.