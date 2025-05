Erstmals trug Cristiano Ronaldo Jr. das portugiesische Nationaltrikot. Bild: www.imago-images.de

Sohn von Cristiano Ronaldo debütiert für Portugal – und der Papa ist mächtig stolz

Er trägt den gleichen Namen wie sein Vater und die gleiche Nummer. Nun hat Cristiano Ronaldo Jr. auch erstmals das portugiesische Nationaltrikot getragen, das sein Papa alleine bei den Profis bereits 219 Mal übergestreift hat.

Beim Spiel der portugiesischen U15-Nationalmannschaft gegen Japan wurde der älteste Sohn von Cristiano Ronaldo eingewechselt und gab damit sein Debüt für sein Heimatland. Der 14-Jährige kam beim 4:1-Sieg in der 54. Minute, blieb beim Auftakt des Nachwuchsturniers in Kroatien aber ohne Tor. Der Linksaussen spielt seit Januar 2023 wie sein Vater bei Al-Nassr in Saudi-Arabien, nachdem er zuvor auch in den Juniorenabteilungen von Juventus und Manchester United gekickt hat.

Einige Momente von Cristiano Ronaldo Jr. bei seinem Portugal-Debüt. Video: YouTube/knarty

Sein Papa gratulierte ihm nach dem Debüt für Portugal in den sozialen Medien. «Ich bin sehr stolz auf dich!», schrieb der 40-Jährige zu einigen Bildern des Spiels. Während Ronaldo selbst nicht vor Ort sein konnte, wurde «Cristianinho» von seiner Grossmutter Maria Dolores angefeuert.

Der Jugendliche wurde erstmals für Portugals Nachwuchsnationalteam nominiert und könnte bereits am morgigen Mittwoch zu seinem zweiten Einsatz kommen. Dann trifft die portugiesische U15 auf Griechenland, am Freitag geht es zum Abschluss der Gruppenphase gegen England. Ronaldo Jr. hat also noch einige Möglichkeiten, um seine Torgefahr unter Beweis zu stellen. Bei Al-Nassr erzielte er in der laufenden Saison in bisher 16 Partien acht Treffer.

Cristiano Ronaldo Jr. mit der Mutter seines Vaters. Bild: www.imago-images.de

Am Vlatko-Markovic-Turnier in Kroatien ist übrigens auch die Schweiz dabei. Die könnte aber frühestens am Sonntag in den Platzierungsspielen auf Cristiano Ronaldo Jr. und Co. treffen. (nih)