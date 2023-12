Bournemouth jubelt gegen Manchester United. Bild: keystone

Manchester United patzt gegen Bournemouth – Liverpool siegt dramatisch

Premier League

Crystal Palace – Liverpool 1:2

Liverpool feierte bei Crystal Palace einen Auswärtssieg in extremis. Die Reds gerieten nach der Pause in Rückstand, als Jean-Philippe Mateta einen Penalty verwertete. Doch in der Schlussviertelstunde und nach Gelb-Rot gegen Jordan Ayew spielten die Hausherren in Unterzahl – was Liverpool ausnützen konnte. Mohamed Salah glich in der 76. Minute aus. Und Harvey Elliott traf in der Nachspielzeit zum Sieg.

Bild: keystone

Crystal Palace - Liverpool 1:2 (0:0)

Tore: 57. Mateta (Penalty) 1:0. 76. Salah 1:1. 91. Elliott 1:2.

Bemerkungen: 75. Gelb-Rote Karte Ayew (Palace).

Manchester United – Bournemouth 0:3

Manchester United konnte hingegen eine Blamage nicht verhindern. Die Red Devils verloren zuhause gegen Bournemouth gleich mit 0:3. Die Gäste aus Südengland bestätigte ihre gute Form mit dem vierten Sieg aus den letzten fünf Spielen. Das Debakel für United begann bereits nach fünf Minuten, als Dominic Solanke zum 0:1 traf. Mit zwei Toren nach der Pause machte Bournemouth dann den Deckel drauf

Bild: keystone

Manchester United - Bournemouth 0:3 (0:1)

Tore: 5. Solanke 0:1. 68. Billing 0:2. 73. Senesi 0:3.

Serie A

La Liga

Betis – Real Madrid 1:1

Real Madrid ermöglicht Girona die Chance, wieder an die Spitze der spanischen Liga zu ziehen. Die «Königlichen» kamen auswärts bei Real Betis Sevilla nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Einmal mehr waren die Madrilenen durch ein Tor von Jude Bellingham in Führung gegangen. Aber Betis hatte eine Antwort parat: Aitor Ruibal traf nach 66. Minuten zum 1:1-Endstand.

Betis Sevilla - Real Madrid 1:1 (0:0)

Tore: 53. Bellingham 0:1. 66. Ruibal 1:1. (abu/sda)