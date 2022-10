Bo Henriksen arbeitete zuletzt in seiner Heimat Dänemark. Bild: www.imago-images.de

Der FCZ hat einen neuen Trainer – Bo Henriksen übernimmt beim Schweizer Meister

Bo Henriksen heisst der neue Trainer des FC Zürich. Der 47-jährige Däne übernimmt den Schweizer Meister, der in der aktuellen Saison nach zehn Runden sieglos Letzter ist. Henriksen unterschreibt beim Stadtklub einen Vertrag bis Sommer 2024.

Die Ernennung des früheren Stürmers, der es als solcher immerhin zu einer Kultfigur des englischen Kleinklubs Kidderminster Harriers schaffte, gilt als Überraschung. Henriksen hatte in der Schweiz wohl keiner auf der Rechnung. Während seiner gesamten, nun 15 Jahre dauernden Trainerkarriere arbeitete er ausschliesslich in der Heimat Dänemark.

Zuletzt war Henriksen Cheftrainer des FC Midtjylland, den er auf Anfang Saison 2021/22 übernahm. Er wurde Cupsieger und beendete die Meisterschaft auf Rang 2. In der laufenden Saison wurde er nach vier Spielen entlassen.

FCZ-Präsident Ancillo Canepa ist über die Verpflichtung des Dänen höchst erfreut: «Mit Bo Henriksen konnten wir unseren Wunschkandidaten verpflichten. Bo verfügt über Kompetenzen, die unsere Mannschaft kurz- wie auch mittel- und langfristig weiterbringen werden.»

Auch Henriksen selbst freut sich auf die Aufgabe beim Stadtklub: «Ich freue mich sehr, einen ambitionierten und familiären Club wie den FC Zürich trainieren zu dürfen. Der FCZ ist ein traditionsreicher Club, der es mir ermöglicht, meine Leidenschaft und Begeisterung für den Fussball und die Menschen einzubringen.»

FCZ mit happigem Programm

Der Neue muss im Letzigrund eine Mannschaft wieder aufrichten, die zuletzt kaum mehr ein Bein vors andere brachte. Auch die Entlassung des glücklosen Franco Foda brachte keine Besserung, im Gegenteil.

Glücklos als Feuerwehrmann: Genesio Colatrella. Bild: keystone

Unter Interimstrainer Genesio Colatrella gelang ebenfalls kein Sieg: Einem 1:1 im Zürcher Stadtderby gegen GC folgte eine 1:5-Klatsche gegen PSV Eindhoven in der Europa League und ein in allen Belangen enttäuschendes 0:0 zuhause gegen den Aufsteiger FC Winterthur.

Viel Zeit für Trainings und Gespräche bleibt nicht. Für den FCZ geht es Schlag auf Schlag weiter. Bereits am Donnerstag folgt das Auswärtsspiel in Eindhoven und in der Meisterschaft heissen die nächsten drei Gegner YB, FC Basel und GC. (ram/mom)