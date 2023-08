Fussball-EM 2025 in der Schweiz: «Wir wollen, dass alle Spiele ausverkauft sind»

Für die Organisation in den kommenden knapp zwei Jahren wurde vom Schweizerischen Fussballverband (SFV) und dem Kontinentalverband UEFA ein neues Unternehmen mit Sitz in Nyon gegründet, dessen Verwaltungsrat aus vier UEFA- und drei SFV-Vertreten besteht. Operativ liegt die Projektführung seit Juli 2023 bei der vierköpfigen Task Force um Robert Breiter und Doris Keller.

View this post on Instagram

Die Strahlkraft der UEFA Womens EURO 2025 wird beträchtlich sein. Davon kann man nach den Entwicklungen im Frauenfussball der letzten Jahre ausgehen. «Der Trend soll in der Schweiz weitergeführt werden», sagt Doris Keller. «Wir wollen, dass alle Spiele ausverkauft sind.» Damit würden rund 700'000 Tickets abgesetzt für die Partien in Basel, Bern, Genf, Zürich, St. Gallen, Luzern, Sitten und Thun. In erster Linie setzen die Organisatoren auf einheimisches Publikum, wie Doris Keller betonte.

Die Frauen-EM 2025 in der Schweiz nimmt klarere Formen an. Das Turnier findet vom 2. bis 28. Juli statt. Die Veranstalter setzen sich grosse Ziele.

Sensation am US Open – Stricker bezwingt Weltnummer 7 Tsitsipas

Tor um Tor dank Mouth Taping – Erling Haalands kuriose Schlafroutine

Noch nie hat jemand innerhalb einer Premier-League-Saison so oft getroffen wie Erling Haaland in der Saison 2022/23. Nun verrät der Top-Stürmer von Manchaster City, was seine Schlafroutine mit seinem Erfolg zu tun hat.

36 Tore in 35 Spielen – Erling Haaland avancierte in der letzten Premiere-League-Saison für Manchester City zu einer zuverlässigen Tormaschine. Auch in der laufenden Saison imponiert er mit seiner Treffsicherheit. In drei Spielen erzielte der 1,94 Meter grosse Norweger bereits drei Tore.