Dramatisches Finish in der Serie A – CL-Rennen in England hoch spannend

2. Bundesliga

Nach Miro Muheim und Silvan Hefti kann mit Joël Schmied ein weiterer Schweizer Verteidiger über den Aufstieg in die höchste deutsche Liga jubeln: Der Berner, der im Januar von Sion zum 1. FC Köln stiess, feierte mit den «Geissböcken» einen 3:0-Sieg gegen Kaiserslautern. Der 26-Jährige wurde in der 33. Minute eingewechselt und durfte sich am Ende nicht nur über den Aufstieg, sondern auch über den Titel «Zweitliga-Meister» freuen. Der HSV, der bereits als Aufsteiger feststand, fiel durch das 2:3 gegen Greuther Fürth auf den 2. Platz zurück.

Waldschmidt jubelt mit den Kölner Fans über das 2:0. Bild: keystone

Neben den beiden Vereinen, die eine lange Geschichte in der Bundesliga haben, könnte mit der SV Elversberg ein in der höchsten Liga noch unbekannter Klub ebenfalls aufsteigen. Das Team aus der saarländischen Gemeinde Spiesen-Elversberg, in der gut 13'000 Menschen leben, sicherte sich Rang 3 dank eines 2:1-Sieges auf Schalke. Damit kommt es in der Relegation zum Duell mit Heidenheim. Setzt sich Elversberg durch, wäre es der dritte Aufstieg in den letzten vier Jahren.

Premier League

Everton – Southampton 2:0

Das Stadion war der Star: Der FC Everton nahm nach 133 Jahren Abschied von seiner Heimstätte. Der Goodison Park wird durch einen modernen Neubau an den Liverpooler Docks ersetzt.

Die Dernière gestalteten die «Toffees» erfolgreich. Gegen das Schlusslicht Southampton, das in nun 37 Saisonspielen bloss zwei Siege erringen konnte, gewann Everton 2:0. Der Franzose Iliman Ndiaye schoss beide Tore.

Der FC Everton nimmt Abschied vom Goodison Park 1 / 14 Der FC Everton nimmt Abschied vom Goodison Park Der FC Everton bestritt am 18. Mai 2025 sein letztes Spiel im Goodison Park. quelle: www.imago-images.de / imago images

Leicester – Ipswich 2:0

Arsenal – Newcastle 1:0

Der Kampf um die Champions-League-Tickets wird in der letzten Runde entschieden – und er verspricht Spannung. Arsenal ist nach dem Sieg gegen Newcastle definitiv Vizemeister und in der «Königsklasse» dabei. Mit Newcastle, Chelsea, Aston Villa, Manchester City und Nottingham Forest sind noch fünf Teams in der «Verlosung» der letzten drei Startplätze.

Tor: 55. Rice 1:0. - Bemerkungen: Newcastle mit Schär.

Serie A

Das italienische Meisterrennen bleibt spannend bis zum Schluss. In der zweitletzten Runde verpassen beide Titelaspiranten Inter Mailand und Napoli den Sieg.

Inter Mailand – Lazio Rom 2:2

Inter führte gegen Lazio Rom 1:0 und 2:1, musste in der 90. Minute jedoch den Ausgleich hinnehmen. Ein Hands führte zum Penalty, bei dem der Spanier Pedro den Schweizer Goalie Yann Sommer zum zweiten Mal an diesem Abend bezwang. In der Nachspielzeit war Inters Marko Arnautovic nahe am Siegtor, das jedoch nicht fallen wollte. Der Champions-League-Finalist verpasste so die goldene Möglichkeit, vor der Schlussrunde an Napoli vorbeizuziehen.

Sommer kassiert das 1:1. Bild: keystone

Inter Mailand – Lazio Rom 2:2 (1:0)

Tore: 45. Bisseck 1:0. 72. Pedro 1:1. 80. Dumfries 2:1. 90. Pedro (Penalty) 2:2. - Bemerkungen: Inter mit Sommer.

Parma – Napoli 0:0

Auch der Leader gab Punkte ab. Ohne Noah Okafor (nicht im Aufgebot) kamen die Neapolitaner gegen Parma, bei dem Simon Sohm im Mittelfeld durchspielte, nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. In der 96. Minute durfte Napoli kurz hoffen, als der Schiedsrichter nach einer Intervention in Parmas Strafraum auf den Penaltypunkt zeigte. Er nahm den Entscheid aber nach einer gut vierminütigen Videokonsultation wieder zurück.

Anguissa und Co. blieben gegen Parma torlos. Bild: keystone

Durch die beiden Remis bleibt Napoli einen Punkt vor Inter Mailand. In der letzten Runde von kommendem Sonntag tritt Inter auswärts bei Como an und Napoli empfängt Cagliari. Bei Punktgleichstand käme es zu einer Entscheidungspartie.

Parma - Napoli 0:0

Bemerkungen: Parma mit Sohm. Napoli ohne Okafor (nicht im Aufgebot).

Fiorentina – Bologna 3:2 (1:0)

Tore: 13. Parisi 1:0. 61. Dallinga 1:1. 67. Richardson 2:1. 79. Orsolini 2:2. 84. Kean 3:2. - Bemerkungen: 88. Rote Karte Miranda (Bologna). Bologna mit Freuler (bis 82.) und Ndoye, ohne Aebischer (Ersatz).

AS Roma – AC Milan 3:1 (1:1)

Tore: 3. Mancini 1:0. 39. Felix 1:1. 58. Paredes 2:1. 87. Cristante 3:1. - Bemerkungen: 21. Rote Karte Gimenez (Milan).

Juventus Turin – Udinese 2:0 (0:0)

Tore: 61. Gonzalez 1:0. 88. Vlahovic 2:0.

La Liga

Barcelona – Villarreal 2:3 (2:1)

Tore: 4. Perez 0:1. 38. Yamal 1:1. 45. Lopez 2:1. 51. Comesana 2:2. 80. Buchanan 2:3.

Barça feierte trotz der Niederlage mit dem Meisterpokal. Bild: keystone

Sevilla – Real Madrid 0:2 (0:0)

Tore: 75. Mbappé 0:1. 87. Bellingham 0:2. - Bemerkungen: 12. Rote Karte Bade. 46. Rote Karte Romero (beide Sevilla). Sevilla mit Sow (bis 82.), ohne Vargas (verletzt).

Atlético Madrid – Betis Sevilla 4:1 (2:0)

Tore: 10. Alvarez 1:0. 45. Le Normand 2:0. 67. Fornals 2:1. 75. Alvarez 3:1. 96. Correa 4:1. - Bemerkungen: Betis ohne Rodriguez (Ersatz).

Valladolid – Alaves 0:1 (0:1)

Tor: 18. Garcia 0:1. - Bemerkungen: Valladolid ohne Cömert (Ersatz).

Eredivisie

Dank einer Aufholjagd in den letzten fünf Runden ist PSV Eindhoven erneut niederländischer Meister. Mit einem 3:1-Sieg bei Sparta Rotterdam sicherte es sich die Titelverteidigung. Für PSV ist es der 26. Meistertitel der Vereinsgeschichte.

Die PSV-Spieler präsentieren den mitgereisten Fans die Meistertrophäe. Bild: keystone

Am 30. März schien in der Eredivisie eine Vorentscheidung gefallen zu sein: Ajax besiegte PSV auswärts 2:0 und zog mit neun Punkten Vorsprung an der Spitze davon. Doch mit dem 37. Titel vor Augen begann der Rekordmeister zu wackeln. Aus den vier Partien vor der Schlussrunde resultierten nur noch zwei Punkte, wodurch die Leaderposition verloren ging.

Viel Volk beim Public Viewing in Eindhoven. Bild: keystone

PSV, das nach der Niederlage gegen Ajax sieben Spiele in Folge gewann, startete mit einem Punkt Vorsprung in die letzte Runde. In dieser behielt die Mannschaft von Trainer Peter Bosz die Nerven. Daher nutzte Ajax der 2:0-Heimsieg gegen Twente Enschede nichts. (ram/sda)