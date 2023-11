Wird voraussichtlich auch an der EM 2024 an der Seitenlinie der Schweizer Nati stehen. Bild: keystone

Entscheidung gefallen: Murat Yakin bleibt für die EM 2024 Trainer der Schweizer Nati

Zuletzt ist Murat Yakin verstärkt in die Kritik geraten, weil die Nati unter ihm den Gruppensieg in einer eher schwachen EM-Quali-Gruppe verpasst hat und nur selten überzeugen konnte. Dennoch teilt der Verband nun mit: «Der Schweizerische Fussballverband (SFV) setzt weiterhin auf Murat Yakin als Männer-Nationaltrainer – und damit auf Kontinuität – und fährt mit ihm an die UEFA EURO 2024 nach Deutschland.»

Yakin habe mit der Nati alle vertraglich vereinbarten Ziele erreicht, heisst es in der Mitteilung vom Dienstagnachmittag. Diese beinhalteten das Erreichen der Achtelfinals an der WM 2022 in Katar sowie die Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland. Ausserdem sollte in der National League der Ligaerhalt in der Gruppe A geschafft werden.

«Auch wenn wir in den letzten Qualifikationsspielen viermal Unentschieden gespielt und einmal verloren haben, geniesst Murat Yakin unser volles Vertrauen», sagt SFV-Präsident Dominique Blanc. Auch Nati-Direktor Pierluigi Tami vertraut weiterhin auf die Qualitäten des 49-jährigen Baslers: ««Er hat uns überzeugt, weiterhin der richtige Mann für den Posten des Nationaltrainers zu sein.»

Yakin habe den Verantwortlichen mit «konkreten Lösungsansätzen aufgezeigt, wie er das Team und den Staff weiter voranbringen will», wie Tami erklärt. Der Trainer selbst verspricht: «Wir werden alles daransetzen, um im nächsten Sommer an der EM bereit zu sein, unser Land erfolgreich zu vertreten.»

Nach der EM im nächsten Sommer solle die Lage neu beurteilt und entschieden werden, wie es weitergeht. Yakins Vertrag hat sich mit der gelungenen Qualifikation für das Turnier automatisch bis nach der Europameisterschaft verlängert. (nih)