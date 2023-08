Auf der roten Seite Berlins ist Urs Fischer längst eine Legende,. Bild: keystone

«Grosses geleistet»: Urs Fischer ist Trainer des Jahres in Deutschland

Grosse Ehre für Urs Fischer: Der Schweizer Trainer von Union Berlin wird in Deutschland zum Trainer des Jahres gewählt.

Urs Fischer gewann das vom «Kicker» organisierte Journalistenvotum mit 293 Stimmen deutlich vor Frank Schmidt vom Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim und Christian Streich, der mit dem SC Freiburg erneut die Europa League erreicht hat.

Das Wahlergebnis freue ihn und mache ihn stolz, erklärte Fischer. «Doch als Einzelner wirst du das nicht schaffen, hinter solch einer Auszeichnung steckt immer ein Team, ein Verein. Sie helfen alle mit, dass man am Schluss eine solche Ehrung entgegennehmen darf.» Der 57-jährige Zürcher ist seit 2018 Coach der Köpenicker. Seitdem führte er sie zunächst aus der zweiten in die erste Liga, dann in die Conference League und die Europa League und nun erstmals auch in die Königsklasse.

Auch dank des Schweizer Trainers dürfen sie sich auf die Champions League freuen. Bild: keystone

«Urs und Union Berlin haben schlau gearbeitet und seit dem Aufstieg in die Bundesliga Grosses geleistet», lobte ihn sein Freiburger Kollege Streich, der im Vorjahr zum Trainer des Jahres gekürt worden war.

Als Fussballer des Jahres wurde der Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan gewählt. Der Mittelfeldspieler und Teamkollege von Manuel Akanji gewann mit Manchester City das Triple aus Champions League, Premier League und englischem Cup. (nih/sda/dpa)