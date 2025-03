Bayern vs. Bayer

Acht Punkte liegt Bayern in der Bundesliga-Tabelle vor Bayer – das Meisterrennen scheint zehn Spieltage vor Schluss entschieden. Sind die Münchner also klarer Favorit im Champions-League-Achtelfinal? Nun: Unter Xabi Alonso (seit Oktober 2022) hat Leverkusen in sechs Spielen nie gegen die Münchner verloren. Und beim jüngsten Direktvergleich am 15. Februar spielten Xhaka und Co. die Münchner an die Wand, nur mit viel Glück kam Bayern mit einem 0:0 davon.