meist klar
DE | FR
burger
Sport
Fussball

WM-Qualifikation Europa: Dämpfer für Österreich, Färöer mit Sensation

epaselect epa12448831 Donyell Malen of the Netherlands (L) in action against Leo Walta of Finland during the FIFA World Cup 2026 UEFA qualifiers soccer match between the Netherlands and Finland, in Am ...
Oranje-Stürmer Donyell Malen behauptet den Ball.Bild: keystone

Dämpfer für Österreich ++ Niederlande und Dänemark siegen ++ Färöer mit Sensation

12.10.2025, 20:2113.10.2025, 00:24

Gruppe C

Die Schotten lassen gegen Belarus nichts anbrennen und gewinnen im vierten Spiel zum dritten Mal. Dank Toren von Ché Adams und Scott McTominay resultiert ein knapper 2:1-Sieg. Ein zweites Tor von Adams wurde allerdings wegen Handspiels aberkannt.

Scotland&#039;s Che Adams celebrates scoring their side&#039;s first goal during during the World Cup 2026 group C qualifying soccer match between Scotland and Belarus at Hampden Park in Glasgow, Scot ...
Ché Adams bejubelt seinen Führungstreffer.Bild: keystone

Auch Dänemark hat nach vier Spielen zehn Punkte auf dem Konto. Die Dänen bezwingen Griechenland mit 3:1 – bereits nach 41 Minuten liegen sie mit 3:0 vorn.

Griechenland schenkt den Dänen das Tor zum 1:0.Video: SRF

Schottland - Belarus 2:1 (1:0).
Glasgow. - SR Barbu (ROU). - Tore: 17. Adams 1:0. 84. McTominay 2:0. 96. Kutschko 2:1.

Dänemark - Griechenland 3:1 (3:0).
Kopenhagen. - SR Oliver (ENG). - Tore: 21. Hojlund 1:0. 40. Andersen 2:0. 41. Damsgaard 3:0. 63. Tzolis 3:1.

Gruppe G

Die Niederlande kommen dem Ticket für die WM 2026 in Nordamerika einen weiteren Schritt näher.

Das Team von Nationalcoach Ronald Koeman holte am Sonntag mit einem 4:0-Heimsieg in Amsterdam gegen Finnland den fünften Sieg im sechsten Spiel und festigte den 1. Platz in der Gruppe G. Donyell Malen, Virgil van Dijk, Memphis Depay vom Penaltypunkt und Cody Gakpo erzielten die Tore für die nach wie vor ungeschlagene Elftal.

Cody Gakpo markiert den 4:0-Endstand.Video: SRF

Niederlande - Finnland 4:0 (3:0).
Amsterdam. - SR Vincic (SLO). - Tore: 8. Malen 1:0. 17. Van Dijk 2:0. 38. Depay (Penalty) 3:0. 84. Gakpo 4:0.

Gruppe H

Österreich reist mit leeren Händen aus Bukarest ab. In Rumänien unterlag das Team von Trainer Ralf Rangnick wegen eines Treffers von Virgil Ghita in der Nachspielzeit mit 0:1. Trotz des ersten Punkteverlusts in der WM-Qualifikation liegt Österreich noch immer mit zwei Zählern Vorsprung auf Bosnien-Herzegowina auf dem 1. Platz.

Das ultra-späte Siegestor durch Ghita.Video: SRF

Rumänien - Österreich 1:0 (0:0).
Bukarest. - SR Massa (ITA). - Tor: 95. Ghita 1:0.

San Marino – Zypern 0:4 (0:1)
Serravalle. - SR Aghajew (AZE). - Tore: 9. Loizou 0:1. 59. Andreou 0:2. 67. Kastanos (Penalty) 0:3. 79. Kakoullis 0:4. - Bemerkungen: Zypern mit Mall (Servette).

Gruppe L

In der Gruppe L verzeichnete Tschechien im Fernduell mit Kroatien einen argen Dämpfer. Das personell geschwächte Team von Trainer Ivan Hasek blamierte sich mit einem 1:2 auf den Färöern. Alle Tore fielen in der zweiten Halbzeit, den Siegtreffer erzielte der eingewechselte Martin Agnarsson in der 81. Minute, nur drei Minuten nach dem Ausgleich der Tschechen.

Für die Färöer, bei denen sich die Nachwuchsarbeit der letzten Jahre auch auf Junioren-Stufe ausbezahlt, war es im siebten Spiel der vierte Erfolg. Nur ein Punkt trennt sie von den zweitplatzierten Tschechen. Wegen des schwierigeren Restprogramms mit dem verbleibenden Auswärtsspiel in Kroatien ist gleichwohl der 3. Schlussrang das wahrscheinlichste Szenario für den Emporkömmling.

Kroatien liess nichts anbrennen und bezwang Gibraltar ohne Probleme mit 3:0.

Färöer - Tschechien 2:1 (0:0).
Torshavn. - SR Colombo (ITA). - Tore: 67. Sörensen 1:0. 78. Karabec 1:1. 81. Agnarsson 2:1.

(rst/sda)

Kennst du den Fussballer, der 2007 das grösste Talent der Welt war? Wir auch nicht
Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert
1 / 22
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert

Algerien: 5. Teilnahme an einer Weltmeisterschaft
Letzte Teilnahme: 20214 (Achtelfinal)
Grösster WM-Erfolg: Achtelfinal (2014)
quelle: www.imago-images.de / imago/billel bensalem
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Cow Cuddling»: Sabeth war mit Kühen kuscheln
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Ex-Marine-Captain erhebt happige Vorwürfe: «Das Projekt F-35 ist gescheitert»
2
Meteorologen sehen mehrere Hinweise für einen kalten, schneereichen Winter
3
Trump: «Alle jubeln gleichzeitig» +++ Geisel-Übergabe an drei Orten im Gazastreifen
4
Familie Xhaka kauft in Liestal eine Villa und lässt den Garten roden
5
Schweizer Paar erlebt Booking-Schock: «Unsere Unterkunft existierte gar nicht»
Meistkommentiert
1
Trump geht leer aus: María Corina Machado gewinnt den Friedensnobelpreis
2
Hat Gott uns den Glauben eingepflanzt oder steckt er in den Genen?
3
Krankenkassenprämien: So lässt sich das Leben von 85 % der Schweizer verändern
4
Millionenschaden nach Palästina-Demo – «Würde einem solchen Sauhaufen nie hinterherlaufen»
5
«Politik über Frieden gestellt» – Friedensnobelpreis sorgt für Empörung im Weissen Haus
Meistgeteilt
1
Leibarzt bescheinigt Trump das Herz eines 65-Jährigen
2
Venezolanerin Machado widmet Friedensnobelpreis Trump
3
China wirft USA nach Zollankündigung Doppelmoral vor
4
Reusser wird in Italien Zweite +++ Frei zum Abschluss knapp neben dem Podest
5
Warum du jetzt das älteste Gipfelhotel der Schweiz besuchen solltest
Olympia-Traum für Aargauer Dildo-Millionär nur noch ein Turnier entfernt
Nächster Teilerfolg für das Curling-Team der Philippinen. Die Equipe um Alan Frei hat sich in der Vor-Qualifikation für die Olympischen Spiele im schottischen Aberdeen den 1. Platz gesichert.
Dieser Erfolg ist gleichbedeutend mit der Tatsache, dass nur noch ein weiteres Turnier die Philippinen von ihrer olympischen Curling-Premiere trennen. Die Equipe rund um Marc Pfister (Skip), Christian Haller (Vice), Enrico Pfister (Second) und Alan Frei (Lead) darf nun am Qualifikationsturnier in Kelowna (Kanada) teilnehmen
Zur Story