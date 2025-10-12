Oranje-Stürmer Donyell Malen behauptet den Ball. Bild: keystone

Dämpfer für Österreich ++ Niederlande und Dänemark siegen ++ Färöer mit Sensation

Gruppe C

Die Schotten lassen gegen Belarus nichts anbrennen und gewinnen im vierten Spiel zum dritten Mal. Dank Toren von Ché Adams und Scott McTominay resultiert ein knapper 2:1-Sieg. Ein zweites Tor von Adams wurde allerdings wegen Handspiels aberkannt.

Ché Adams bejubelt seinen Führungstreffer. Bild: keystone

Auch Dänemark hat nach vier Spielen zehn Punkte auf dem Konto. Die Dänen bezwingen Griechenland mit 3:1 – bereits nach 41 Minuten liegen sie mit 3:0 vorn.

Griechenland schenkt den Dänen das Tor zum 1:0. Video: SRF

Schottland - Belarus 2:1 (1:0).

Glasgow. - SR Barbu (ROU). - Tore: 17. Adams 1:0. 84. McTominay 2:0. 96. Kutschko 2:1.

Dänemark - Griechenland 3:1 (3:0).

Kopenhagen. - SR Oliver (ENG). - Tore: 21. Hojlund 1:0. 40. Andersen 2:0. 41. Damsgaard 3:0. 63. Tzolis 3:1.

Gruppe G

Die Niederlande kommen dem Ticket für die WM 2026 in Nordamerika einen weiteren Schritt näher.

Das Team von Nationalcoach Ronald Koeman holte am Sonntag mit einem 4:0-Heimsieg in Amsterdam gegen Finnland den fünften Sieg im sechsten Spiel und festigte den 1. Platz in der Gruppe G. Donyell Malen, Virgil van Dijk, Memphis Depay vom Penaltypunkt und Cody Gakpo erzielten die Tore für die nach wie vor ungeschlagene Elftal.

Cody Gakpo markiert den 4:0-Endstand. Video: SRF

Niederlande - Finnland 4:0 (3:0).

Amsterdam. - SR Vincic (SLO). - Tore: 8. Malen 1:0. 17. Van Dijk 2:0. 38. Depay (Penalty) 3:0. 84. Gakpo 4:0.

Gruppe H

Österreich reist mit leeren Händen aus Bukarest ab. In Rumänien unterlag das Team von Trainer Ralf Rangnick wegen eines Treffers von Virgil Ghita in der Nachspielzeit mit 0:1. Trotz des ersten Punkteverlusts in der WM-Qualifikation liegt Österreich noch immer mit zwei Zählern Vorsprung auf Bosnien-Herzegowina auf dem 1. Platz.

Das ultra-späte Siegestor durch Ghita. Video: SRF

Rumänien - Österreich 1:0 (0:0).

Bukarest. - SR Massa (ITA). - Tor: 95. Ghita 1:0.

San Marino – Zypern 0:4 (0:1)

Serravalle. - SR Aghajew (AZE). - Tore: 9. Loizou 0:1. 59. Andreou 0:2. 67. Kastanos (Penalty) 0:3. 79. Kakoullis 0:4. - Bemerkungen: Zypern mit Mall (Servette).

Gruppe L

In der Gruppe L verzeichnete Tschechien im Fernduell mit Kroatien einen argen Dämpfer. Das personell geschwächte Team von Trainer Ivan Hasek blamierte sich mit einem 1:2 auf den Färöern. Alle Tore fielen in der zweiten Halbzeit, den Siegtreffer erzielte der eingewechselte Martin Agnarsson in der 81. Minute, nur drei Minuten nach dem Ausgleich der Tschechen.

Für die Färöer, bei denen sich die Nachwuchsarbeit der letzten Jahre auch auf Junioren-Stufe ausbezahlt, war es im siebten Spiel der vierte Erfolg. Nur ein Punkt trennt sie von den zweitplatzierten Tschechen. Wegen des schwierigeren Restprogramms mit dem verbleibenden Auswärtsspiel in Kroatien ist gleichwohl der 3. Schlussrang das wahrscheinlichste Szenario für den Emporkömmling.

Kroatien liess nichts anbrennen und bezwang Gibraltar ohne Probleme mit 3:0.

Färöer - Tschechien 2:1 (0:0).

Torshavn. - SR Colombo (ITA). - Tore: 67. Sörensen 1:0. 78. Karabec 1:1. 81. Agnarsson 2:1.

