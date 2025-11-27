Nebel-1°
Neymar schon wieder verletzt: Keine WM 2026 für Brasiliens Superstar?

November 15, 2025, Santos, Santos, Brazil, Brazil: Neymar Jr react after winning the Campeonato Brasileiro So rie A 2025 match between Santos FC and S.E Palmeiras at Urbano Caldeira Stadium on Novembe ...
Neymar spielt mittlerweile wieder zuhause bei Santos.Bild: www.imago-images.de

Schon wieder verletzt: Keine WM für Neymar?

In diesem Jahr wird der einstige Superstar kein Spiel mehr bestreiten können. Auch Neymars Nationalelf-Comeback inklusive WM-Teilnahme rückt in weite Ferne.
27.11.2025, 07:2727.11.2025, 07:27
Ein Artikel von
t-online

Die Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme 2026 schwinden weiter: Neymar wird dem FC Santos erneut fehlen – und das ausgerechnet im Saisonendspurt. Wie Globo Esporte berichtet, ergaben medizinische Untersuchungen eine Meniskusverletzung im Knie. Damit verpasst der 33-Jährige die letzten drei Partien in der Serie A.

Schon das Duell gegen Internacional (1:1) am Montag hatte Neymar verletzungsbedingt verpasst. Seit seinem Kreuzbandriss im Oktober 2023 findet der Offensivspieler nicht mehr zu alter Form. Immer wieder setzen ihn Blessuren ausser Gefecht. Seit seiner Rückkehr zu Jugendklub Santos zu Jahresbeginn musste er bereits dreimal wegen Oberschenkelproblemen pausieren und verpasste dadurch 15 Spiele.

31 Bilder, die zeigen, wie Neymar 2018 gegen die Schweiz litt

1 / 33
31 Bilder, die zeigen, wie Neymar gegen die Schweiz litt
Aua!
quelle: epa/epa / khaled elfiqi
Auch sein Comeback in der brasilianischen Nationalmannschaft fiel verletzungsbedingt im März aus. Die Seleção hat vor der WM nur noch zwei Freundschaftsspiele im März 2026. Ob Neymar bis dahin rechtzeitig fit wird, ist offen – ebenso wie sein möglicher Einsatz zum Start der neuen Saison Mitte Januar in der Campeonato Paulista.

Ancelotti äussert sich zurückhaltend

Nationaltrainer Carlo Ancelotti äusserte sich zuletzt zurückhaltend: «Neymar steht auf der Liste der Spieler, die bei der Weltmeisterschaft dabei sein könnten. Jetzt sind es noch sechs Monate bis zur endgültigen Liste. Wir müssen ihn und die anderen beobachten, um bei der endgültigen Liste keine Fehler zu machen», sagte der Italiener. Voraussetzung sei jedoch Topform.

Doch auch sportlich liefert Neymar kaum Argumente. In 25 Pflichtspielen gelangen ihm sieben Tore und drei Vorlagen – in der Liga waren es lediglich vier Treffer in 17 Einsätzen. Santos steckt mitten im Abstiegskampf. Drei Runden vor Schluss liegt der Traditionsklub nur einen Punkt über dem Strich, konnte aber nur eines der vergangenen acht Spiele gewinnen. (ram/t-online)

