Die Nationalmannschaft erhält nach Kritik aus Frankreich in Argentinien Rückendeckung. Bild: www.imago-images.de

«Ihr Heuchler» – Argentiniens Vize-Präsidentin bestärkt Nationalelf nach Rassismusvorwurf

Der Skandal um die rassistischen Gesänge gegen die französische Nationalmannschaft im Mannschaftsbus des argentinischen Nationalteams geht in die nächste Runde. Nun erhält das Team Rückendeckung von der Regierung.

Nach dem Finalsieg in der Copa America ging ein Video viral, in dem zu sehen ist, wie der argentinische Nationalspieler Enzo Fernández und mehrere seiner Mitspieler ein rassistisches Lied gegen Frankreichs Nationalteam zum Besten geben. Frankreich reichte daraufhin bei der FIFA Klage gegen den argentinischen Verband ein. Nun erhalten Enzo Fernandez und das gesamte Team Rückendeckung von der Vizepräsidentin höchstpersönlich.

Victoria Villarruel meldete sich auf der Plattform X mit einem emotionalen Post. Die Vizepräsidentin von Javier Miliei stellte sich hinter die Mannschaft: «Genug der gespielten Empörung, ihr Heuchler. Enzo, ich unterstütze dich, Messi, danke für alles! Argentinier, immer mit erhobenem Haupt, es lebe Argentinien!». Die Politikerin schrieb weiter: «Kein kolonialistisches Land wird uns einschüchtern, weil wir ein Lied singen oder die Wahrheiten sagen, die sie nicht wahrhaben wollen.

Auch Javier Mascherano, ehemaliger argentinischer Nationalspieler und heutiger Trainer des Olympia-Fussball-Teams, stellte sich hinter das A-Team. Das Video, so liess er ausrichten, sei aus dem Zusammenhang gerissen worden.

Kritisiert wurde der Anti-Frankreich-Gesang von Argentiniens Sportminister Julio Garro. Das Verhalten, so meinte Garro, werfe «ein schlechtes Licht» auf die Nation. Hatte er die Nationalmannschaft um Lionel Messi zuerst dazu aufgefordert, sich zu entschuldigen, ruderte er später zurück. Via X liess er ausrichten, dass er es «kategorisch abstreitet, Messi aufgefordert zu haben, sich zu entschuldigen.» Dies zu fordern, so Garro, wäre «ein Mangel an Respekt». Garros anfängliche Kritik am Verhalten der Nationalmannschaft kostete ihn seinen Job. (kat)