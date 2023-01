Kommt der Sommer-Transfer zu den Bayern doch noch zustande? Bild: www.imago-images.de

War die Absage nur ein Geldpoker? Sommer soll um Freigabe zu den Bayern gebeten haben

Gladbach hat am Samstag verkündet Torhüter Yann Sommer nicht an die Bayern abgeben zu wollen. Laut einem Bericht könnte es jedoch noch dazu kommen.

Ein Artikel von

Es war ein deutliches Statement von Gladbachs Roland Virkus in der «Rheinischen Post» am Samstag. Der Sportchef stellte klar: «Wir werden Yann Sommer nicht abgeben. Das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt».

Doch: Sommer soll laut «Sky» persönlich bei Gladbachs Vize-Präsident Rainer Bonhof um Freigabe gebeten haben.

Laut «Sport1» sind Virkus Worte keine endgültige Absage an den FC Bayern. Es soll demnach der Beginn eines Ablösepokers werden. So muss Virkus wohl trotz der Aussagen von Trainer Daniel Farke, den Keeper behalten zu wollen, auch auf die Finanzen des Klubs schauen.

Gladbach will wohl acht Millionen Euro

Demnach soll Virkus bei einem hohen Angebot des deutschen Rekordmeisters dieses nicht ablehnen wollen. Der Sender schreibt, dass Gladbach wohl mindestens acht Millionen Euro für Sommer haben möchte. Genau so viel, wie der mögliche Nachfolger Jonas Omlin (HSC Montpellier) kosten würde.

Kommt der nächste Schweizer zu Gladbach? Jonas Omlin wird als möglicher Sommer-Nachfolger gehandelt. Bild: keystone

Die bisherige Offerte des FC Bayern soll bei fünf Millionen Euro gelegen haben. Ob die Münchner ihr Angebot erhöhen werden, ist nicht klar. Die Verantwortlichen der Bayern sollen demnach weiterhin in Kontakt mit der AS Monaco in Bezug auf eine Rückholaktion von Alexander Nübel stehen.