Einige Fans der Waadtländer begleiteten ihr Team nach Finnland. Bild: keystone

Lausanne punktet im Kühlschrank – das Überwintern winkt

Lausanne-Sport muss sich in der fünften und zweitletzten Runde der Ligaphase in der Conference League bei Kuopio in Finnland mit einem 0:0 begnügen – ist aber auf Kurs in die Sechzehntelfinals.

Lausanne machte im hohen Norden zwar das Spiel, erspielte sich grundsätzlich genügend Chancen auf einen Sieg, agierte aber vor dem gegnerischen Tor zu ineffizient. Dem ersehnten Treffer am nächsten kam in Tampere Gaossou Diakité, doch er scheiterte nach einer guten Stunde am Pfosten.

Kuopio kam auf der anderen Seite nur selten gefährlich vor den Kasten von Karlo Letica. Einen Foulpenalty nahm der ukrainische Schiedsrichter nach VAR-Intervention wieder zurück. In der Schlussphase fehlte beiden Teams die Kraft und der unbedingte Wille für einen Lucky Punch.

Theo Bair versucht, sich durchzusetzen. Bild: keystone

Mit dem Unentschieden kann Lausanne wohl besser leben als Kuopio, das zwei Punkte hinter den Waadtländern zurückbleibt. In der letzten Runde trifft das Team von Coach Peter Zeidler in einer Woche zuhause auf die Fiorentina. Ein Zähler reicht dann auf jeden Fall zum Einzug in die Sechzehntelfinals, mit etwas Resultatglück in den anderen Partien kann man sich allenfalls sogar eine Niederlage leisten. Acht Teams erreichen direkt die Achtelfinals, weitere 16 die Sechzehntelfinals.

Kuopio – Lausanne-Sport 0:0

Tampere. - SR Derewinski (UKR).

Kuopio: Kreidl; Armah (54. Savolainen), Cissé (85. Ricardo), Miettinen, Antwi (85. Konaté); Voutilainen (54. Pennanen), Arifi, Oksanen; Toure (78. Sadiku), Parzyszek, Ruoppi.

Lausanne-Sport: Letica: Soppy, Mouanga, Okoh, Poaty; Sigua, Roche, Butler-Oyedeji (70. Beloko); Lekoueiry (70. Al Saad); Bair, Diakité (70. Ajdini).

Bemerkungen: Lausanne ohne Bruchez (verletzt). Verwarnungen: 86. Okoh. 95. Sigua. (ram/sda)