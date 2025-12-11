Aston Villa zu stark – der FC Basel kassiert zuhause eine Niederlage

Ausgewählte Partien des Abends:

Erneut verloren: Dominik Schmid hadert. Bild: keystone

Aston Villa zu clever – der FC Basel kassiert zuhause eine Niederlage

Der FC Basel spielt hervorragend gegen Aston Villa, den Klub der Stunde in der Premier League, verliert aber dennoch 1:2. Flavius Daniliuc schiesst den Basler Ausgleich.

Ein Ende nahm damit Basels äusserst beeindruckende Heimbilanz in der Europa League. Zehn Jahre lang verlor der FCB kein Heimspiel in der Europa League (8 Siege, 2 Unentschieden). Diese längste Heimserie in der Europa League riss am Donnerstagabend im St. Jakob-Park.

Sie riss, weil der FC Basel bei den Gegentoren nicht energisch verteidigte – oder weil die Ballartisten aus der Premier League eben doch eine Klasse zu gut, zu kaltblütig waren als die Basler Super-League-Akteure.

Shaqiris Szenen

Beim 0:1 nach einem Corner der Engländer vermochte Xherdan Shaqiri nicht zu klären. Evann Guessand, der 24-jährige Stürmer von der Elfenbeinküste, der vor fünf Jahren für Lausanne in der Super League spielte und zuletzt bei Aston Villas Sieg über Arsenal verletzt fehlte, profitierte von Shaqiris missglücktem Klärungsversuch.

Aston Villa geht 1:0 in Führung. Video: SRF

Es folgte die beste Basler Phase. Und Shaqiri korrigierte die unglückliche Szene vor dem 0:1 mit einem perfekten Freistoss-Assist auf Daniliuc beim Basler Ausgleich nach 34 Minuten. Zuvor hatte Basel schon ein erstes Mal getroffen. Vor Léo Leroys Abschluss stand Dominik Schmid aber ein paar Millimeter zu weit vorne (Offside).

Der Basler Ausgleich nach rund 30 Minuten. Video: SRF

Tielemans' Premiere

Trotz weniger als 40 Prozent Ballbesitz hielt Basel auch nach der Pause mit – weil das Heimteam das Gros der Zweikämpfe gewann. Dann aber verteidigten die Basler zu nachlässig gegen den Argentinier Emiliano Buendina, der dem ebenfalls ungedeckten Belgier Youri Tielemans das 2:1 auflegte. Tielemans traf erstmals für Aston Villa in dieser Saison.

Kurz nach Wiederbeginn das 2:1 für Aston Villa. Video: SRF

In der letzten halben Stunde bemühte sich Basel um eine weitere Reaktion. Gute Torchancen erspielten sich die Basler aber nicht mehr.

Für den FC Basel sieht es in dieser Europa-League-Kampagne trotz der Heimsiege über Stuttgart und Bukarest in diesem Herbst nicht mehr gut aus. In der sehr langen Tabelle belegen die Basler keinen Platz mehr unter den Top 24, die Ende Januar weiterkommen. In den verbleibenden Partien im Januar gegen Salzburg (a) und Viktoria Pilsen (h) benötigt der FCB mindestens drei, wohl eher vier Punkte, um noch weiterzukommen. (ram/sda)

