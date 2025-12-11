Ausgewählte Partien des Abends:

Darian Males (rechts) und seine Kollegen feiern das goldene Tor. Bild: keystone

YB holt gegen Lille einen wichtigen Sieg – aber bangt um Alvyn Sanches

Am 6. Spieltag der Europa League setzen sich die Young Boys mit 1:0 gegen Lille durch. Dank einer frühen roten Karte gegen Lille und einem Tor von Darian Males behält YB drei wichtige Punkte im Wankdorf.

Die Zahl 60 wird für die Young Boys am Donnerstagabend zur entscheidenden. 60 Minuten agieren die Berner gegen Lille in der Europa League in Überzahl. Und nach 60 Minuten bejubelt das Team von Trainer Gerardo Seoane dank Darian Males den lang gesuchten Treffer, der am Ende zum Sieg reicht. Getrübt wurde die Freude in der Nachspielzeit durch das Ausscheiden von Alvyn Sanches, der sich womöglich erneut am Knie verletzt hat.

Rote Karte lässt das Spiel kippen

Dabei hätte YB eigentlich schon viel früher in Führung gehen können. Kurz nach der 30-Minuten-Marke überschlugen sich die Ereignisse im Wankdorf: Zuerst schien Alan Virginius im Strafraum von Lille zum Abschluss zu kommen. Lilles Ayyoub Bouaddi wusste sich nicht anders zu helfen, als ihn am Trikot festzuhalten. Für die Notbremse zeigte Schiedsrichter Sander van der Eijk nicht nur auf den Punkt, sondern auch die rote Karte für den 18-jährigen Franzosen.

Bouaddi fliegt vom Platz. Bild: keystone

Zwar konnte Chris Bedia den Penalty nicht verwerten, Goalie Berke Özer war zu schnell in der richtigen Ecke. Aber gut eine Stunde Überzahl reichten schliesslich dennoch, um die Überlegenheit von Lille, die in den ersten 20 Minuten der Partie geherrscht hatte, nicht nur auszugleichen, sondern zu kippen.

Males trifft zum Sieg

Die Young Boys versuchten sofort, das Spieldiktat zu übernehmen und kamen zum Ende der ersten und zum Start der zweiten Halbzeit vermehrt zu Chancen. Schliesslich hiess der Erlöser auf Seiten der Gastgeber Darian Males. Nach einer Stunde spitzelte er eine Hereingabe von Virginius ins Tor.

Der Ball ins Glück: Males trifft. Bild: keystone

Dieses eine Tor reichte zum dritten Sieg am sechsten Spieltag der Europa-League-Ligaphase. Nach zuletzt zwei Niederlagen sind es wichtige drei Punkte im Kampf um das Erreichen der Playoffs. Gegen Lyon am 22. Januar zuhause und gegen den VfB Stuttgart eine Woche später auswärts sind jedoch abermals Punkte nötig.

Scharmützel auf Fanmarsch Lille-Fans hatten vor der Partie für Ärger gesorgt. Laut der Nachrichtenagentur Keystone-SDA zogen einige hundert Anhänger, einige vermummt, durch die Berner Innenstadt und von dort vor die Reitschule.



Mehrere Polizisten in Vollmontur und ein Wasserwerfer schützten das autonome Kulturzentrum. Die Polizei setzte Gummischrot ein. Die Fans zündeten auf dem Weg Richtung Wankdorfstadion Rauchpetarden, Feuerwerk und Böller. Hinweise auf Verletzte oder Sachbeschädigungen lagen der Polizei zunächst nicht vor.



Bereits in der Nacht auf Donnerstag hatten Lille-Fans für Ärger gesorgt. Die Polizei bestätigte gegenüber Keystone-SDA eine Auseinandersetzung im Innern der Reitschule. Diese meldete, eine grössere Gruppe Neonazis habe um Mitternacht Mitarbeitende und Anwesende unvermittelt angegriffen.



Young Boys – Lille 1:0 (0:0)

20'168 Zuschauer. - SR Van der Eijk (NED).

Tor: 60. Males 1:0.

Young Boys: Keller; Janko (84. Andrews), Wüthrich, Benito, Hadjam; Raveloson, Lauper; Males (73. Cordova), Pech (73. Sanches), Virginius (76. Smith), Bedia (84. Zoukrou).

Lille: Özer; Meunier (84. Santos), Ngoy, Mbemba, Perraud; André, Bouaddi; Mukau (68. Sahraoui), Haraldsson (76. Bentaleb), Correia (68. Mbappé); Giroud (69. Diaoune).

Bemerkungen: YB ohne Gigovic (gesperrt), Lindner (krank), Fernandes, Colley, Fassnacht, Conte, Seiler und Monteiro (alle verletzt). 34. Özer (Lille) pariert Penalty von Bedia. 32. Platzverweis Bouaddi (Notbremsefoul). 93. Gelb-rote Karte Zoukrou. Verwarnungen: 33. Giroud. 90. Zoukrou. (ram/sda)

