Der Schlussspurt steht an – darum geht es in den Topligen noch

Nach der Länderspielpause wird die Saison im Vereinsfussball bis zum Schluss im Mai nicht mehr unterbrochen. Worum es in den Topligen noch geht.

Niklas Helbling Folge mir

Die Super League ist in dieser Saison schon fast legendär spannend. Nach der 25. Runde standen vier Teams mit je 42 Punkten an der Spitze. Drei Runden wurden seither gespielt und noch immer befinden sich Servette, Basel, Lugano und Luzern innert vier Punkten. Den Achten St.Gallen trennen zehn Spieltage vor Schluss auch nur neun Punkte vom Leader aus Genf. Zwar hat dies eher damit zu tun, dass kein Team so richtig stark ist, doch spannend ist die Schweizer Liga allemal.

Doch nicht nur hierzulande ist der Kampf um die Meisterschaft und die Europacup-Plätze enorm spannend.

Inhaltsverzeichnis Spanien Italien Deutschland England

Spanien

Dank des Siegs im Nachholspiel gestern Donnerstag gegen Osasuna konnte sich der FC Barcelona (63 Punkte) um drei Punkte von Real Madrid absetzen. Die beiden Rivalen treffen im Clásico vom 11. Mai noch einmal aufeinander. Mit weiteren vier Zählern Rückstand folgt Atlético Madrid. Athletic Bilbao (52) dürfte als Vierter kaum noch in den Meisterkampf eingreifen, muss sich mit acht Punkten Vorsprung bei einem Spiel mehr im Kampf um die Champions League aber noch gegen Villarreal (44) verteidigen. Betis Sevilla hat zwar gleich viele Punkte, aber bereits ein Spiel mehr absolviert. Jedoch sieht es für die spanische Liga gut aus, dass sie einen der beiden Zusatzplätze für die Königsklasse erhält.

Im Kampf um die Europa League dürfte es ebenfalls noch spannend werden. Vor allem, wenn sich Real Sociedad im Cup nicht überraschend durchsetzt. Dann würde sich nämlich auch der Sechste für die Europa League qualifizieren, der Siebte rückt dann in die Conference League nach. Die weiteren Cup-Halbfinalisten sind die Klubs aus Madrid und der FC Barcelona. Zwischen dem Siebten Mallorca (40) und dem 14. Osasuna (33) ist mit zehn verbleibenden Runden noch alles möglich.

Am Wochenende kommt es nun unter anderem zum Stadtderby in Sevilla. Ausserdem geht der Fernkampf um die Meisterschaft in die nächste Runde: Barça empfängt Girona, Real Madrid trifft auf Leganes und Atlético reist fürs Duell mit Espanyol nach Barcelona.

Die letzten fünf Meister:

2024: Real Madrid

2023: FC Barcelona

2022: Real Madrid

2021: Atlético Madrid

2020: Real Madrid

Italien

Die während des letzten Jahrzehnts von Juventus dominierte italienische Serie A ist in den letzten Jahren die grosse Wundertüte unter den Topligen. Zwischen 2019/2020 und 22/23 gab es vier verschiedene Meister, bevor Inter Mailand im vergangenen Frühling wie schon 2021 den Scudetto holte. Auch in dieser Saison sind Yann Sommer und Co. Favorit auf den Titel, doch hat das Team von Simone Inzaghi mit Napoli (3 Punkte Rückstand), bei dem Noah Okafor seit diesem Winter leihweise unter Vertrag steht, und Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo (6 Punkte Rückstand) zwei arge Verfolger.

Dahinter gibt es in den verbleibenden neun Runden noch einen wilden Kampf um die Champions-League-Plätze. Bologna (53 Punkte) mit den Schweizern Remo Freuler, Dan Ndoye und Michel Aebischer wird von Juventus (52), Lazio Rom (51), der AS Roma (49), Fiorentina (48) und der AC Milan (47) gejagt. Der Fünfte qualifiziert sich für die Europa League, der Sechste für die Conference League. Gewinnt ein Team den Cup, das ohnehin im Europacup dabei ist, darf auch der Sechste in die Europa League und der Siebte rückt in den dritthöchsten europäischen Wettbewerb nach. Die Cup-Halbfinalisten sind die Mailänder Klubs sowie Empoli und Bologna.

An diesem Wochenende kommt es unter anderem zu den spannenden Direktduellen zwischen Fiorentina und Atalanta sowie Napoli und Milan.

Die letzten fünf Meister:

2024: Inter Mailand

2023: SSC Napoli

2022: AC Milan

2021: Inter Mailand

2020: Juventus Turin



Deutschland

Nach dem 0:0-Unentschieden in Leverkusen schien der Meisterkampf in Deutschland entschieden. Acht Punkte trennten Bayern München und den ersten Verfolger, nun holte der Leader aber nur einen Punkt aus den letzten zwei Spielen. Weil auch Leverkusen eine Partie verlor, beträgt der Rückstand von Granit Xhaka und Co. noch immer sechs Punkte. Acht Runden sind noch zu spielen.

Spannender wird es dahinter. Mainz und Eintracht Frankfurt sind mit je 45 Punkten derzeit auf den Champions-League-Plätzen, dahinter lauern aber einige Klubs. Vor allem Leipzig, Freiburg (beide 42 Punkte) und Gerardo Seoanes Mönchengladbach (40) rechnen sich wohl noch Chancen aus. Geht es um die Europa League (Platz 5) und die Conference League (Platz 6), wollen auch Wolfsburg, Augsburg (je 38), Stuttgart (37) und Dortmund (35) ein Wörtchen mitredet. Wie in Italien hängt es auch hier vom Pokalsieger ab, ob der Sechste ebenfalls in die Europa League geht und der Siebte in die Conference League nachrückt. Die Halbfinalisten sind Drittligist Bielefeld, Leverkusen, Stuttgart und Leipzig.

An diesem Wochenende kommt es zu den wegweisenden Duellen zwischen Frankfurt und Stuttgart sowie Dortmund und Mainz.

Die letzten fünf Meister:

2024: Leverkusen

2023: Bayern München

2022: Bayern München

2021: Bayern München

2020: Bayern München



England

Der Meisterkampf in England ist neun Runden vor Schluss so gut wie entschieden. Liverpool hat mit 70 Punkten bereits zwölf Zähler Vorsprung auf Arsenal. Nottingham Forest (54 Punkte) ist ebenfalls in einer guten Ausgangslage für die erste Champions-League-Teilnahme seit 1980/81. Dahinter ist das Ringen um die Qualifikation für die Königsklasse völlig offen – wobei England wie Spanien wohl einen zusätzlichen Klub in die Champions League schicken darf.

Mit Chelsea (49 Punkte), Manchester City (48), Newcastle (47), Brighton (47), Fulham (45), Aston Villa (45) und Bournemouth (44) kämpfen sieben Klubs um diese beiden Plätze. Der Sechste würde dann in die Europa League gehen; falls Newcastle als Ligacupsieger in die Top 6 gelangt, rückt der Siebte in die Conference League nach. Je nach FA-Cup-Sieger könnte es gar der Achte sein, dann würde sich der Siebte ebenfalls für die Europa League qualifizieren. In diesem Fall würden wohl auch Brentford (41) und Crystal Palace (39, bei einem Spiel weniger) noch ein Wörtchen mitreden wollen.

In England werden am Wochenende die Viertelfinals des FA-Cups ausgetragen, die Premier League geht erst am Dienstag und am Mittwoch weiter. Dann kommt es unter anderem zu den Duellen zwischen Arsenal und Fulham sowie Brighton und Aston Villa. In Liverpool steht ausserdem das Derby mit Everton an.

Die letzten fünf Meister:

2024: Manchester City

2023: Manchester City

2022: Manchester City

2021: Manchester City

2020: Liverpool