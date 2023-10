Die Berner Ostkurve versuchte, ihr Team mit einer grossen Choreo zu motivieren. Bild: www.imago-images.de

Überragende Schweizer und eine geplatzte Hose – das lief in der Champions League

In Bern glänzte unter anderem ein Schweizer vor der grossartigen Kulisse und auch in Newcastle zeigten zwei Nati-Spieler starke Leistungen. Einem TV-Experten lief es hingegen weniger nach Wunsch. Das Beste aus der Champions League.

Mehr «Sport»

Schweizer Premiere in Bern

Vor einer hervorragenden Kulisse im Berner Wankdorf schlugen sich die Young Boys gegen das deutlich favorisierte Manchester City wacker und hielten lange mit. Am Ende musste sich das Team von Raphael Wicky aber doch 1:3 geschlagen geben. Den ersten Treffer der Gäste erzielte dabei Manuel Akanji, der damit der erste Schweizer in der Geschichte der Champions League ist, der gegen einen Schweizer Klub trifft. Auch sonst machte der Verteidiger, der sich gegen den Aussenseiter oftmals in die Offensive einschalten konnte, ein starkes Spiel.

Akanjis Tor zum 1:0. Video: SRF

Wenige Minuten nach dem Führungstreffer glich Meschack Elia nach einem Traumpass von Cheick Niasse mit einem sehenswerten Lupfer aus, bevor Erling Haaland durch einen Doppelpack für die Entscheidung sorgte. Dennoch gab es für die gute Leistung von YB gegen einen klar überlegenen Gegner ein Sonderlob von City-Coach Pep Guardiola.

Die Highlights der Partie. Video: SRF

Überragender Kobel sichert Sieg – auch dank der Latte

Und auch in Newcastle zeigte ein Schweizer eine herausragende Partie. Mit mehreren Paraden wahrte Gregor Kobel im Tor von Borussia Dortmund eine weisse Weste. Besonders als Callum Wilson plötzlich direkt vor ihm auftauchte, zeigte der 25-Jährige eine Glanzparade.

Kobel pariert gegen Wilson. Video: streamja

Am Ende können sich Kobel und der BVB aber auch bei der Latte dafür bedanken, dass das Tor von Felix Nmecha für den Sieg gereicht hat. Sowohl in der 86. Minute bei Wilsons Kopfball als auch beim abgefälschten Schuss von Anthony Gordon wäre Kobel wohl chancenlos gewesen. So sicherte sich Dortmund jedoch wichtige drei Punkte gegen das eigentlich favorisierte Newcastle mit Fabian Schär, der bei den «Magpies» einer der aktivsten Spieler war.

Die Zusammenfassung mit den beiden Lattentreffern ab 3:43. Video: SRF

PSG-Fans schiessen gegen Milan

Vor der Partie gegen Milan zollten die PSG-Fans einem ihrer bekanntesten Fans – dem 2021 verstorbenen Schauspieler Jean-Paul Belmondo – Tribut. Dieser wurde in Anlehnung an den Film «Der Profi» mit einem PSG-Trikot und einer Pistole in der Hand auf der Choreo abgebildet, darunter stand «Ich habe sie im Visier wie Belmondo». Auf der Gegenseite wurde ein roter Teufel mit Milan-Trikot und einem Fadenkreuz auf der Brust gezeigt.

Unheimlicher Mbappé

Und die Spieler schienen sich die Choreo ihrer Fans zu Herzen zu nehmen. Mit 3:0 schoss Paris Saint-Germain die AC Milan aus dem Stadion. Dabei traf Kylian Mbappé zum 1:0, womit er in den letzten sechs Gruppenspielen in der «Königsklasse» nun bei neun Skorerpunkten steht. Da kann nicht einmal Erling Haaland (5 Tore, 1 Assist) mithalten. Beinahe wäre bei Mbappé gar ein weiterer Assist dazugekommen, doch ein Treffer von Ousmane Dembélé wurde aufgrund eines Fouls aberkannt.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

Da platzt dem Experten glatt die Hose

Ergriffen von Mbappés Tor sprang CBS-Experte Micah Richards im TV-Studio während der Halbzeit auf und versuchte sich am Jubel des Franzosen. Dabei unterlief dem früheren Verteidiger ein kleines Missgeschick.

Verzweifelter Lewandowski

Aufgrund einer im letzten Champions-League-Spiel erlittenen Verletzung sass Robert Lewandowski gegen Schachtar Donezk nur auf der Tribüne. Beim Freistossversuch von seinem Barça-Kollegen Ronald Araujo hätte er sich aber am liebsten auf den Rasen gewünscht, um diesen selbst zu schiessen.

Video: streamja

Wo hat Barça die alle her?

Doch ansonsten hatte Lewandowski nicht allzu viel Grund zu Ärger. Dies lag auch an Barças ewiger Jugend. Nachdem es in den letzten Jahren etwas ruhiger um die Jugendschmiede La Masia wurde, scheint nun plötzlich in jedem Spiel ein neues Talent auf die grosse Bühne zu treten. So zum Beispiel der 16-jährige Lamine Yamal, der beim 2:1-Erfolg gegen die Ukrainer seine Fähigkeiten am Ball unter Beweis stellte.

Video: streamja

Und auch Fermin Lopez drang in diesem Jahr in die Profi-Mannschaft der Katalanen, wo er bisher zu mehreren Kurzeinsätzen kam. Gegen Donezk kam er am Mittwochabend zu seinem Debüt in der «Königsklasse» und glänzte gleich mit einem Assist und einem fantastischen Distanzschuss zum 2:0.

Das Tor vom 20-jährigen Fermin Lopez. Video: SRF

Kochender Celtic Park

Zweimal gingen die Gastgeber im Celtic Park in Führung, am Ende mussten sich die Schotten gegen Atletico Madrid dennoch mit einem 2:2-Unentschieden zufriedengeben. Doch die beiden Führungstreffer sorgten in Glasgow für Ekstase, vor allem der schön heraus gespielte Treffer zum 1:0 in der 4. Minute durch Kyogo Furuhashi brachte das Stadion zum Kochen.

Video: streamja

Die Highlights vom Dienstag: Ein verdammt grosser Kopf und Gänsehaut in Berlin – das lief in der Champions League

Bonus

Und wenn wir schon bei schönen Toren sind, wollen wir euch diesen Hammer aus Brasilien nicht vorenthalten. Beim 5:0-Erfolg von Palmeiras über Sao Paulo nahm sich Piquerez ein Herz und hämmerte den Ball aus rund 25 Metern ins obere Eck: