Champions League: PSG kassiert gegen ManCity bereits die 8. Heimpleite



Bild: keystone

Eine löchrige Mauer führt zur 8. PSG-Heimniederlage – auch anderen Teams fehlen die Fans

Im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals verliert Paris St-Germain gegen Manchester City mit 1:2. Auch wenn PSG in der zweiten Halbzeit stark nachgelassen hat, ist es mit dem 1:2 schlecht bedient, zumal ManCity selbst zu wenigen Chancen kam. Die «Expected Goals» der Engländer lagen gar unter 1,0.

Die beiden Treffer der «Citizens» entstanden schliesslich auch aus nicht zwingenden Aktionen: Beim 1:1 segelt ein gechippter Flankenball von Kevin de Bruyne an Freund und Feind vorbei ins Tor. Ein schwieriger Ball für den sonst so starken PSG-Torhüter Keylor Navas, der in dieser Situation nicht den besten Eindruck macht.

Für PSG kam es noch schlimmer. Bei einem Freistoss eine Viertelstunde vor Schluss war die Lücke in der Mauer so gross, dass der Schlenzer von Riyad Mahrez exakt hindurchpasste.

Die PSG-«Mauer» gegen ManCity

Für Paris St-Germain ist das 1:2 nicht nur ein herber Rückschlag im Kampf um den erneuten Einzug ins Champions-League-Finale, es war auch bereits die achte Heimniederlage (5 in der Liga, 3 in der Champions League) für den französischen Meister und letztjährigen CL-Finalisten. Das ist deshalb bemerkenswert, weil PSG in den sechs Saisons davor insgesamt bloss 7 Heimniederlagen einstecken musste.

Défaites du PSG au Parc



12/13 2⃣

13/14 2⃣

14/15 1⃣

15/16 1⃣

16/17 0⃣

17/18 2⃣

18/19 2⃣

19/20 1⃣

20/21 8⃣ — David Wall (@1DavidWall) April 28, 2021

Vermisst PSG die Fans so extrem? Im Schnitt waren bei den Parisern vor Corona schliesslich rund 50'000 Zuschauer pro Partie im Parc des Princes.

Ein ähnliches Muster gibt es beim FC Liverpool. Das Team von Jürgen Klopp blieb in der Premier League zu Hause während 68 Partien ungeschlagen – bis im Januar 2021. Danach folgten gleich sechs Liga-Heimniederlagen in Serie. Dazu kamen Niederlagen im Anfield in der Champions League gegen Atalanta (0:2) und im EFL Cup gegen Arsenal (4:5 n.E.).

Bild: keystone

Auch die berühmt-berüchtigten Fans bei Borussia Dortmund scheinen tatsächlich einen grossen Einfluss zu haben. So hat der BVB seit Start der Saison 2018/19 bis zur Coronapause im März 2020 von 29 Heimspielen in der Bundesliga bloss eines verloren. Seit die Fans aus den Stadien verbannt wurden, hat der BVB in 20 Bundesliga-Heimspielen sieben Niederlagen kassiert.

PSG hat am nächsten Dienstag in Manchester die Chance, das 1:2 noch zu drehen und doch noch ins Finale vorzurücken. Siege im leeren Etihad-Stadium gelangen zuletzt Leeds United (2:1 am 10. April) und Manchester United (2:0 am 7. März). (zap)

