Timo Werner kassiert Spott nach vergebener Grosschance gegen Real Madrid



Bild: IMAGO / Bagu Blanco/BPI/Shutterstock

Timo Werner versemmelt mal wieder eine Grosschance und das Internet lacht sich schlapp

Timo Werner ist mit grossen Vorschusslorbeeren an die Stamford Bridge gewechselt. Schliesslich hat der deutsche Mittelstürmer 2019/20 in 34 Bundesligaspielen 28 Tore erzielt. Doch bei Chelsea (11 Tore in 45 Spielen) läuft es ihm nicht nach Wunsch. Das Selbstvertrauen des 25-Jährigen ist im Keller und dürfte auch nach dem Auftritt gegen Real Madrid im Champions-League-Halbfinal nicht grösser geworden sein.

In diesem Spiel steht Werner nämlich nach nur acht Minuten alleine vor Real-Goalie Thibaut Courtois – und schiesst diesen direkt an. Weitere Grosschancen werden im Laufe des Spiels ungenutzt bleiben. Insgesamt häuft Werner in Madrid 0,98 Expected Goals an und damit mehr als das gesamte Team von Real. Aber der Torerfolg bleibt ihm verwehrt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Werner sicher geglaubte Tore nicht macht. Tatsächlich gibt es keinen anderen Premier-League-Spieler, der in dieser Saison mehr Grosschancen versemmelt hat. 29 hatte Werner, nur acht davon gingen tatsächlich rein. Und drei dieser acht Tore waren auch noch Penaltys.

No Premier League player has missed more Big Chances in league and European competition this season than Timo Werner:



◎ 29 Big Chances

◉ 21 missed

◎ 8 scored



Another huge chance tonight. #UCL pic.twitter.com/ovzyM1kFdZ — Squawka Football (@Squawka) April 27, 2021

Why does Timo Werner keep missing sitters? 🤖 pic.twitter.com/MJyOPvuOH8 — Squawka Football (@Squawka) April 27, 2021

Natürlich ist auch Chelsea-Trainer Thomas Tuchel aufgefallen, dass sein Stürmer ein grosses Problem hat. Nach dem Spiel gegen Real sagt er: «Ja, er hat gegen West Ham schon eine grosse Chance verpasst und hier in Madrid nochmals. Das hilft natürlich nicht. Aber genauso wenig hilft es, dem ständig nachzuweinen.»

ANOTHER big miss from Timo Werner 😢 pic.twitter.com/2EKypUygno — Goal (@goal) April 27, 2021

Werner sei natürlich wütend und enttäuscht, das sei normal. Er habe nun einen freien Tag und müsse den Kopf hochhalten. Dennoch glaubt Tuchel an Werner: «Er ist professionell, er arbeitet hart und er kommt immer noch in die guten Positionen. Darauf müssen wir aufbauen.»

So verständnisvoll der eigene Trainer ist, so gnadenlos ist das Internet. In den sozialen Medien lässt man es sich nicht nehmen, über die Abschlussschwäche des Deutschen zu lachen.

Timo Werner would send this to God pic.twitter.com/X18nuky0it — 🧃 (@fucktyIer1) April 27, 2021

“Timo Werner has to score that.”



I literally hear those words every week. — Ryan. 🔰 (@Vintage_Utd) April 27, 2021

the Chelsea squad trying to help Werner score pic.twitter.com/c7laTRFbtp — The Football Union (@theftblunion) April 27, 2021

Courtois whenever Chelsea is counterattacking and Timo Werner is leading the attack

#RMACHE pic.twitter.com/r4614dRKEq — Adniko (@ADNIKO_) April 27, 2021

Timo Werner trying to score against Real Madrid pic.twitter.com/guRhSQPwID — FutbolBible (@FutbolBible) April 27, 2021

🚨 BREAKING: Timo Werner has missed his flight back to London [Source: None] pic.twitter.com/5glY7ceMNN — Sky Sports (@SCFCAJ) April 27, 2021

Three certainties in life.

1) Death

2) Taxes

3) Timo Werner missing sitters. pic.twitter.com/mdttP2kWQz — #𝗞𝗿𝗼𝗲𝗻𝗸𝗲𝗢𝘂𝘁 (@SalibaEra_) April 27, 2021

Du kannst Werner aus Stuttgart holen aber nicht Stuttgart aus Werner#RMACHE — Candy Andy (39/40) (@Kaliba1893) April 27, 2021

(abu)

