Die Basler Muttenzerkurve heizt dem Team vor dem Klassiker ein

Beim Einlaufen der Spieler des FC Basels und des FC Zürich versuchten die Fans des FCB, ihr Team mit einer Choreografie zu motivieren. Die Muttenzerkurve war dabei in den Vereinsfarben Rot und Blau gekleidet. Dazu hatten die Fans ein grosses Banner mit dem Schriftzug «BASEL» vorbereitet.

Die eigentliche Show begann aber erst danach. Als das Banner verschwand, entzündeten Dutzende Fans ihre bengalischen Fackeln und tauchten die gesamte Kurve in rotes Licht. Jedoch ist Pyrotechnik in Schweizer Fussballstadien verboten. Der FC Basel könnte also noch mit einer Strafe rechnen. (nih)