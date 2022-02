Der FC Basel ist in guten wie in schlechten Zeiten ein beliebtes Fasnachtsmotiv. Bild: Keystone

«Dr Chef well sie scheen schutte gsee» – unser FCB-Schnitzelbangg

In Basel stehen schon bald «die drey scheenschte Dääg» vor der Tür. Mit dem Morgestraich beginnt am Montag, 7. März die Fasnacht. Mit Garantie ein beliebtes Sujet in jedem Cliquenkeller: Die Geschehnisse der jüngsten Vergangenheit beim Stolz der Stadt, dem FC Basel.

dr grieni Santiglaus

Besondere Umstande erfordern besondere Massnahmen. Nach der Entlassung von Patrick Rahmen als Trainer des FC Basel hat watson eine eigene Schnitzelbangg-Gesellschaft aus der Taufe gehoben. So, dass kein rot-blauer Fan warten muss, bis die Fasnacht angefangen hat.

Der Bangg wurde von einem waschechten Basler nach bestem Wissen und Gewissen auf die Richtigkeit des Dialekts geprüft. Sollten wir trotzdem die Gefühle einer Baslerin oder eines Baslers verletzen, tut uns dies aufrichtig leid. Der nächste Sack Konfetti geht auf uns! (Ja ja, wir wissen: Ihr sagt Räppli, kleiner Scherz.)

LG Dave

Dr Chef will sie scheen schutte gsee,

Drybbling, Flangge, Kischte und mee.

Kunnt dr Eff-Cee-Bee nyt so uf Duure,

Isch dr Chef am rumpelsuure.

D'Spiiler solle ganz vyyl triggse,

Dr Chef zwiggt noone Redbull-Biggse.

An einem Montag um 4 Uhr beginnt jeweils der Morgestraich. Bild: EPA/KEYSTONE

Dr Burgener isch äntlig wägg,

Blyybe isch en groosse Drägg.

Schutter vo iiberall lockt dr Zapfe,

Z'Baasel gits e scheene Batze.

Sy sin aadrätte zum Iii-Bee vrjaage,

Abr die hän selber Grund zum glaage,

Und jetz kunnt d Pointe, sie isch fett:

Maischter wird dr Eff-Cee-Zett.

«Alles usser juschtemänt Ziiri!»

Dien sy bäffzge am Boord vom Ryy.

Das findet wiirgglig niemerts glatt,

Zletscht am änd dr Karli Odermatt.

FCB-Ikone Odermatt hat sich auch schon als Koch verkleidet (hier mit Fernseh-Fasnächtler Heinz Margot). Bild: KEYSTONE

Drum sait dr Dääge aismools: Aame.

Spiggt vom Hoof dr Patrigg Rahme.

Z'Floränz kyggt jetz dr Arthur Cabral,

Er fäält am neie Trainer Abascal.

Gutiert z'Ytalie la dolce vita

und luegt dr Medie-Scheffin uff … d'Finger.

Nur Fuessball längt im Joggeli nyt,

Events mien aane, E-Sports mit Speed.

Indie-Blään, und noch em Matsch an Rave?

Ich haa die allerscheenschte Ydee.

LG Dave

