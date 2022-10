Wir sind dabei! Was du jetzt über die WM der Frauen 2023 wissen musst

Fabienne Humm schoss am Dienstag die Schweizer Nationalmannschaft spektakulär in die WM-Endrunde. Erst in der Nachspielzeit der Verlängerung traf die FCZ-Stürmerin zum 2:1 im Letzigrund und versetzte Tausende Schweizer Fans damit in Ekstase. Nun darf die Schweiz nach der Europameisterschaft 2022 auch im nächsten Jahr ihr Können auf internationalem Parkett beweisen. Was du zur Weltmeisterschafts-Endrunde in Australien und Neuseeland wissen musst:

Wann findet die WM der Frauen statt?

Fabienne Hum schiesst die Schweizer Nati in der 121. Minute in die WM-Endrunde. Bild: keystone

Das Eröffnungsspiel des WM-Turniers 2023 findet am 20. Juli statt. Mit dem Finale geht der Wettkampf dann am 20. August zu Ende. In der Zwischenzeit spielen 32 Nationen in 64 Spielen um den Weltmeistertitel. Ausgetragen werden die Matches in Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth und Sydney sowie in Auckland, Dunedin, Hamilton und Wellington.

Wer sind die Gegnerinnen der Frauen-Nati?

Bisher haben sich 29 Mannschaften für die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland qualifiziert:

Europa: Schweden, Spanien, Frankreich, Dänemark, Norwegen, Deutschland, England, Italien, Niederlande, Schweiz und Irland

Schweden, Spanien, Frankreich, Dänemark, Norwegen, Deutschland, England, Italien, Niederlande, Schweiz und Irland Südamerika: Kolumbien, Brasilien und Argentinien

Kolumbien, Brasilien und Argentinien Afrika: Sambia, Marokko, Nigeria und Südafrika

Sambia, Marokko, Nigeria und Südafrika Mittel- und Nordamerika: USA, Costa Rica, Kanada und Jamaika

USA, Costa Rica, Kanada und Jamaika Asien und Ozeanien: Australien und Neuseeland

In einem interkontinentalen Play-Off-Turnier im Februar können sich schliesslich noch die drei letzten Mannschaften für die Endrunde qualifizieren. Diese Teams könnten also noch ein Ticket für die WM lösen:

Chile, Taiwan, Haiti, Kamerun, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Portugal, Senegal und Thailand

Wann werden die WM-Gruppen ausgelost?

Auf die Italienerinnen werden die Schweizerinnen zumindest in der Gruppenphase nicht nochmals treffen. Bild: keystone

Am 22. Oktober um 12 Uhr Schweizerzeit werden die Gruppen ausgelost. Bisher stehen nur Neuseeland als erste Mannschaft der Gruppe A und Australien als erste Mannschaft der Gruppe B fest. Die Auslosung funktioniert wie folgt:

Die Mannschaften werden basierend auf ihrem FIFA-Rang (mit Ausnahme von Australien und Neuseeland, die als Gastgeber in Topf 1 kommen) in die vier Lostöpfe zugeteilt. Für die Schweiz (Rang 21) wäre dies nach jetzigem Stand Topf 3.

In der Gruppe dürfen nicht mehr als zwei Länder vom gleichen Kontinent gegeneinander antreten. Ausserdem dürfen Mannschaften, die bereits in der Qualifikation aufeinander trafen, nicht erneut in die gleiche Gruppe zugelost werden. Italien kommt also für die Schweiz nicht infrage.

Wie stehen die Chancen der Schweizerinnen?

Bei der letzten und einzigen Teilnahme an einer WM schaffte die Schweizer Frauen-Nati die Qualifikation für die Achtelfinals. Damals qualifizierte man sich als Gruppendritte und schied schliesslich gegen Kanada aus. Die WM von 2019 verpasste die Nati knapp. Die Qualifikation für das Endturnier kann also bereits als Erfolg gewertet werden.

Damit die Nati erneut den Schritt in die Achtelfinals schafft, muss sie mindestens ein stärkeres Team im Rennen um den zweiten Platz der Gruppe schlagen. Die Herausforderung ist also riesig.

In welchem Modus wird die Weltmeisterschaft gespielt?

Der Modus gleicht jenem der Männer. Die Mannschaften spielen zuerst eine Gruppenphase, in denen alle gegen alle antreten. Die beiden besten pro Gruppe qualifizieren sich für die Achtelfinals, ab da folgt das Turnier dem k.O.-System.

Wann spielt die Frauen-Nati der Schweiz?

Bislang sind noch keine Anstosszeiten bekannt. Diese dürften jedoch wegen der Zeitverschiebung einigermassen schlecht ausfallen. Sobald die Gruppen am 22. Oktober ausgelost wurden, ist zumindest klar, an welchen Daten die Schweizer Nationalmannschaft spielen wird. (leo)