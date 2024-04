Zwei Tore, ein Assist: Kevin De Bruyne machte eine überragende Partie. Bild: keystone

Arsenal übernimmt Tabellenspitze – ManCity siegt ebenfalls souverän – Milan gewinnt klar

Premier League

Brighton – Arsenal 0:3

Zum 11. Mal in Folge bleibt Arsenal in der Premier League ungeschlagen, zum zehnten Mal in dieser Phase verlassen die Gunners den Platz als Sieger und übernehmen damit bis mindestens Sonntagnachmittag die Tabellenführung in der Premier League. Nach 33 Minuten brachte Bukayo Saka die Gäste in Brighton per Penalty in Führung, Kai Havertz aus kurzer Distanz und Leandro Trossard nach einem schön vorgetragenen Konter sorgten nach der Pause für den Endstand.

Brighton - Arsenal 0:3 (0:1).

Tore: 33. Saka (Penalty) 0:1. 62. Havertz 0:2. 86. Trossard 0:3.

Crystal Palace – Manchester City 2:4

Auch Manchester City holte sich mit einem 4:2-Sieg im Londoner Stadtteil South Norwood drei Punkte. Das Team von Pep Guardiola musste zwar einen frühen Gegentreffer durch Jean-Philippe Mateta verkraften, schaffte dann aber die Wende und setzte sich am Ende souverän durch.

Kevin De Bruyne gelang dank eines grandios platzierten Schusses in den Winkel bereits in der 13. Minute der Ausgleich. Später traf der Belgier auch noch zum 4:1, nachdem er kurz zuvor das Tor von Erling Haaland vorbereitet hatte. Der Norweger traf nach fünf torlosen Partien erstmals seit dem 6. März.

Trotz des Erfolgs bleiben die Sky Blues auf Platz 3, da Liverpool über das bessere Torverhältnis verfügt.

Crystal Palace - Manchester City 2:4 (1:1).

Tore: 3. Mateta 1:0. 13. De Bruyne 1:1. 47. Lewis 1:2. 66. Haaland 1:3. 70. De Bruyne 1:4. 86. Édouard 2:4.

Bemerkungen: Manchester City mit Akanji (ab 46.).

Aston Villa – Brentford 3:3

Den gut 42'000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Villa Park zu Birmingham bot sich am Samstagnachmittag ein regelrechtes Spektakel. Nach Toren von Ollie Watkins und Morgan Rogers für die Gastgeber gelang Brentford zwischen der 59. und der 68. Minute die Wende. Watkins sicherte Aston Villa mit seinem zweiten Treffer aber immerhin noch einen Punkt. Das Team von Unai Emery ist weiterhin auf Champions-League-Kurs, könnte am Sonntag von Tottenham jedoch verdrängt werden.

Nur Erling Haaland trifft in der Premier League häufiger als Ollie Watkins. Bild: keystone

Aston Villa - Brentford 3:3 (1:0).

Tore: 39. Watkins 1:0. 46. Rogers 2:0. 59. Zanka 2:1. 61. Mbeumo 2:2. 68. Wissa 2:3. 81. Watkins 3:3.



Fulham – Newcastle 0:1

Das war ein hartes Stück Arbeit, dieser 1:0-Sieg von Newcastle United. Erst in der 81. Minute erzielte Bruno Guimarães den erlösenden Treffer für die Magpies. Wenige Minuten zuvor hatte Fabian Schär bereits für die vermeintliche Führung gesorgt, doch wurde der Treffer aufgrund eines Foulspiels aberkannt.

Der Jubel des Siegtorschützen: Bruno Guimarães (2. v. l.). Bild: keystone

Fulham - Newcastle 0:1 (0:0).

Tor: 81. Guimarães 0:1.

Bemerkungen: Newcastle mit Schär.

Everton - Burnley 1:0 (1:0).

Tor: 45. Calvert-Lewin 1:0.

Bemerkungen: Burnley mit Amdouni (ab 84.). 67. Rote Karte gegen O'Shea (Burnley).

Bundesliga

Serie A

Milan – Lecce 3:0

Mit dem fünften Ligasieg in Folge festigt die AC Milan ihren zweiten Platz in der Serie A. Die Rossoneri trennen nach dem 3:0-Erfolg gegen Lecce jedoch noch immer elf Punkte von Stadtrivale Inter, der erst am Montag antritt. Die Tore bei Milans Sieg gegen die Pugliesen erzielten Christian Pulisic, Olivier Giroud und Rafael Leão, Noah Okafor kam nicht zum Einsatz.

AC Milan - Lecce 3:0 (2:0).

Tore: 6. Pulisic 1:0. 20. Giroud 2:0. 57. Leão 3:0.

Bemerkungen: Milan ohne Okafor (Ersatz). 45. Rote Karte gegen Krstovic (Lecce).

AS Roma – Lazio Rom 1:0

Gianluca Mancini sorgt im Römer Derby kurz vor der Pause mit dem einzigen Treffer der Partie für die Entscheidung. So setzt sich die AS Roma drei Monate nach dem Ausscheiden gegen Lazio im Cup-Viertelfinal 1:0 durch.

(nih/sda)