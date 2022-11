WM-Nominierung: Brasilien-Stars Anthony und Richarlison flippen aus

Brasilien hat sein finales WM-Kader für Katar und das Spiel gegen die Schweiz bekanntgegeben. Zwei Stars feierten ihre Ernennung überschwänglich.

Florian holdt / t-online

Ein Artikel von

Die brasilianische Nationalmannschaft zählt als Schweizer Gruppengegner bei der anstehenden Weltmeisterschaft in Katar (ab 20. November) wie so oft zu den Topfavoriten. Deren Trainer Tite gab am Montag das finale Aufgebot für das Turnier in der Wüste bekannt. Bei zwei Profis aus der englischen Premier League war die Freude besonders gross.

Die Stürmer Anthony (Manchester United) und Richarlison (Tottenham) filmten den Moment ihrer Berufung, den sie mit ihren Familien und Freunden vor dem Fernseher auf der Couch erlebten.

Richarlison verfolgte die Nominierung im Brasilien-Trikot auf dem Boden sitzend und konnte gar nicht hinsehen. Er vergrub bei der Verlesung der Namen sein Gesicht zwischen seinen Armen. Als dann sein Name fiel, sprang er auf und mit seinen Freunden und Familienmitgliedern wild durch das Wohnzimmer.

Ähnlich sah es bei Kollege Anthony aus. Er schaute die Kader-Bekanntgabe im United-Trikot, kaute dabei nervös auf seinen Fingernägeln – bis die Erlösung in Form der Nennung seines Namens erfolgte. Er schrieb zu seinem Tweet: «Danke an alle: Freunde, Familie, Mama, Papa, Brüder und Schwestern! Ich liebe euch alle! Zu viele Emotionen!»

Sowohl für den 22-jährigen Anthony als auch für den 25-jährigen Richarlison ist es die erste WM-Teilnahme.

Angeführt wird das Aufgebot von PSG-Star Neymar. Weitere bekannte Namen sind unter anderem Alisson Becker (Liverpool), Thiago Silva (Chelsea), Vinicius Jr. (Real Madrid) oder Casemiro (Manchester United). Auch Altstar Dani Alves wurde berufen. Der Rechtsverteidiger und frühere Star des FC Barcelona ist mittlerweile 39 Jahre alt.

Überraschend nicht mit dabei ist Liverpool-Stürmer Roberto Firmino. Er fehlt ebenso wie der derzeit verletzte Ex-Bayern-Spieler Philippe Coutinho. In Gruppe G trifft die «Seleção» neben der Schweiz auch auf Serbien und Kamerun.