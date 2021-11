Arsenal feiert das Siegtor gegen Watford. Bild: keystone

Arsenal rückt weiter vor – Leverkusen punktet in letzter Minute

Bundesliga

Hertha BSC – Bayer Leverkusen 1:1

Der Schweizer Trainer Gerardo Seoane findet mit Bayer Leverkusen noch nicht aus dem Zwischentief heraus. Drei Tage nach dem überzeugenden Sieg in der Europa League gegen Betis Sevilla muss sich Bayer auswärts gegen Hertha Berlin mit einem glückhaften 1:1 begnügen; der Ausgleich gelang Robert Andrich im Anschluss an einen Freistoss in der 90. Minute. Stevan Jovetic aus Montenegro hatte die Hertha kurz vor der Pause in Führung gebracht.

1:0 Hertha: Stevan Jovetic (42.). Video: streamja

1:1 Leverkusen: Robert Andrich (90.). Video: streamja

Am Ende war es für Bayer Leverkusen und Seoane trotz dem späten Ausgleich fast eine gefühlte Niederlage. Es war das vierte Spiel Folge in der Bundesliga ohne Sieg. Diese Negativ-Serie hat einen Absturz in der Tabelle zur Folge: Vor drei Wochen war Bayer noch Co-Leader, nun ist man nur noch auf Platz 6 klassiert.

Hertha Berlin - Bayer Leverkusen 1:1 (1:0)

22'187 Zuschauer. - Tore: 42. Jovetic 1:0. 90. Andrich 1:1.

Premier League

Arsenal – Watford 1:0

Nach schwachem Saisonstart rückt Arsenal weiter vor. Dank dem dritten Sieg in Folge sind die weiterhin ohne den am Knie verletzten Granit Xhaka spielenden Londoner nach der 11. Runde auf dem 5. Platz klassiert. Die ersten drei Partien der Saison hatte Arsenal verloren; seither gab es aus acht Spielen 20 von 24 möglichen Punkten. Das Siegestor gegen Watford erzielte der junge Mittelfeldspieler Emile Smith Rowe. Der 21-Jährige hat damit in den letzten drei Spielen immer getroffen.

1:0 Arsenal: Emile Smith Rowe (56.). Video: streamja

Juraj Kucka fliegt für dieses Foul vom Platz. Video: streamable

Arsenal - Watford 1:0 (0:0)

Tor: 56. Smith Rowe 1:0. - Bemerkungen: Arsenal ohne Xhaka (verletzt). 36. Foster (Watford) wehrt Foulpenalty von Aubameyang ab. 89. Gelb-Rote Karte gegen Kucka (Watford).

Serie A

Ligue 1

Primera Division

(ram/sda)