Bayer macht's wie früher die Bayern: Leverkusen siegt dank Toren in der 88. und 91. Minute

Drei Schweizer auf Meisterkurs – so spannend sind die Titelrennen in Europas Ligen

Jonas Omlin feierte bei Borussia Mönchengladbachs 0:3-Heimniederlage gegen den SC Freiburg sein Comeback nach siebenmonatiger verletzungsbedingter Abwesenheit aufgrund einer Schulterverletzung. Der Schweizer Nationaltorhüter musste jeweils in den Anfangsphasen der beiden Halbzeiten hinter sich greifen und liess sich beim 0:2 durch Merlin Röhl aus 16 Metern in der kurzen Ecke erwischen.

Erst in der 88. Minute gelang Robert Andrich gegen Hoffenheim der hoch verdiente Ausgleich. Drei Minuten später doppelte Patrik Schick – mit dem 36. (!) Leverkusener Torschuss der Partie – nach und sorgte für den 23. Sieg der «Werkself», bei der der Schweizer Nationalmannschafts-Captain Granit Xhaka im Mittelfeld Regie führte.

Der norwegische Stürmer Erling Haaland ist einer der herausragenden Stürmer der Gegenwart. Seine Laufbahn in Bildern. (Stand: Februar 2024)

Die ZSC Lions und die gefühlte Resignation der Konkurrenz

Am Montag beginnen die Halbfinals. Die ZSC Lions sind himmelhohe Titelfavoriten. Aber der Blick zurück zeigt: In den Playoffs ist alles möglich. Auch ein Wunder.

Was ist die wichtigste Erkenntnis aus den Viertelfinals? Auf den ersten Blick ist es der Beweis der Ausgeglichenheit der Liga. Drei Viertelfinals erfordern die maximale Distanz von sieben Spielen. Spannender könnte der Titelkampf nicht sein. Spannender war es bisher nur im Frühjahr 2013. Sieben Spiele in allen Viertelfinals, um die Halbfinalisten ZSC Lions (gegen Davos), Gottéron (gegen Biel), SCB (gegen Servette) und Zug (gegen Lugano) zu ermitteln. Am Ende setzte sich der SCB im Final gegen Gottéron durch (4:2).