Radja Nainggolan konnte die Niederlage seines Teams gegen Lüttich nicht verhindern. Bild: www.imago-images.de

Nainggolan raucht auf der Ersatzbank – spielt anschliessend aber dennoch

Radja Nainggolan ist kein Kind von Traurigkeit und auch immer wieder für einen Skandal gut. Dies stellte der extravagante Profi am Wochenende erneut unter Beweis.

Dass in den Stadien der belgischen Jupilier Pro League striktes Rauchverbot herrscht, scheint zum ehemaligen belgischen Nationalspieler Radja Nainggolan noch nicht vorgedrungen zu sein.

Der einstige Spieler von Inter Mailand und der AS Roma ist heute Mitspieler von Michael Frey beim belgischen Teams Royal Antwerpen. Vor dem Spiel seines Teams gegen Standard Lüttich war die Verlockung für den mittlerweile 34-Jährigen so gross, dass er ganz genüsslich auf der Ersatzbank sass und eine E-Zigarette rauchte.

Sein Trainer Mark van Bommel schien dies nicht mitbekommen zu haben, denn er wechselte den 30-fachen belgischen Nationalspieler zu Beginn der zweiten Halbzeit trotzdem ein. Doch auch Nainggolan konnte an der 0:3 Niederlage seines Teams nicht mehr ändern.

Dass der Belgier gerne mal eine Zigarette raucht, ist allerdings kein Geheimnis. Bereits vor der Europameisterschaft 2016 in Frankreich verriet der damalige belgische Nationaltrainer: «Ich achte immer darauf, dass er ein Hotelzimmer mit Balkon kriegt. Damit der Rauchmelder nicht ständig losgeht.»

Ausserdem wurde Nainggolan in der vergangenen Woche kurzzeitig von der Polizei in Gewahrsam genommen, da er aktuell nicht im Besitz eines Führerscheins ist und dennoch mit seinem Mercedes unterwegs war. Den Führerschein musste er abgeben, weil er unter Alkoholeinfluss unterwegs war.

In der letzten Saison traf Nainggolan in der Europa League noch gegen Eintracht Frankfurt. Bild: keystone

Royal Antwerpen gab mittlerweile in einem Statement bekannt, dass der Spieler auf unbestimmte Zeit suspendiert sei und der Verein das Verhalten Nainggolans nicht toleriere.

Nainggolan selbst entschuldigte sich via Instagram-Story bei seinen Fans: «Es tut mir sehr leid, was ich getan habe. Es war völlig falsch. Ich habe in dem Moment einfach nicht nachgedacht. Der Verein hat eine Entscheidung getroffen, die ich akzeptiere, auch wenn es mir sehr schwerfällt.» (mom)