Spanien bezwingt Serbien klar und steht im Viertelfinal – Portugal lässt Punkte liegen

In der Liga C gewann Kosovo zum dritten Mal in Folge. Die mit dem Luzerner Donat Rrudhani als Aussenverteidiger angetretene Mannschaft von Franco Foda schlug Zypern zuhause 3:0. Amir Rrahmani, Ermal Krasniqi und Emir Sahiti erzielten die Tore. (nih/sda)

Der Europameister und Nations-League-Titelverteidiger Spanien schlug den jüngsten Schweiz-Bezwinger Serbien in Cordoba 3:0. Aymeric Laporte verwertete in der 5. Minute eine Flanke von Pedro Porro zur frühen Führung für die ohne den verletzten Youngster Lamine Yamal angetretenen Iberer. Die weiteren Tore erzielten Alvaro Morata und Alex Baena in der zweiten Halbzeit.

Der Schweizer Gruppengegner Spanien qualifiziert sich in der Nations League als zweite Mannschaft für die Viertelfinals. Portugal gibt in Schottland die ersten Punkte ab, ist aber weiter ungeschlagen.

Von den dänischen Journalisten lassen sie sich nicht locken – das sagen Yakin und Xhaka

Am Dienstag muss die Schweiz in der Nations League nach drei Niederlagen in Serie eine Reaktion zeigen, das wissen auch Nati-Trainer Murat Yakin und Captain Granit Xhaka.

Das hitzige Hinspiel in Kopenhagen war besonders bei den dänischen Journalisten noch sehr präsent. Bei der 0:2-Niederlage der Schweiz in Dänemark sah Nico Elvedi eine sehr umstrittene Rote Karte und wurde in der Schlussphase auch Captain Granit Xhaka vom Platz gestellt. Ausserdem sorgte bei den Nati-Vertretern für Ärger, dass die Dänen ein Tor erzielten, obwohl Breel Embolo am Boden lag.