Sport

Fussball

Neymar in Marseille mit Glasflaschen beworfen: «Sie haben keinen Respekt»



Neymar in Marseille mit Glasflaschen beworfen: «Sie haben keinen Respekt»

Es waren keine einfachen 90 Minuten für Neymar ... Jedes Mal, wenn der PSG-Superstar in der französischen «Classique» in Marseille einen Eckball trat, wurde er von den OM-Fans mit Gegenständen beworfen. Münzen, Feuerzeuge, ja sogar kleine Glasflaschen flogen in Richtung des Brasilianers. Obwohl er mehrmals beim Schiedsrichter reklamierte, griffen die Unparteiischen nicht ein.

bild: reuters

Nach dem 2:0-Sieg beim Erzrivalen fand Neymar unmissverständliche Worte für das Verhalten der Marseille-Fans. «Sie haben keinen Respekt. Nicht nur mir gegenüber, sondern auch gegenüber ihren eigenen Spieler. Jedes Mal, wenn wir hierher kommen, werden wir mit Dingen beworfen. Es ist einfach nicht korrekt, so etwas kann zu bösen Verletzungen führen. Das ist gefährlich.»

Só tem 1 🤷🏽‍♂️ 11/11 ALLEZ PARIS 🔵🔴 pic.twitter.com/2tUq91byCq — Neymar Jr (@neymarjr) 29. Oktober 2018

So könne es nicht weitergehen, sagte der Brasilianer, der schon beim letzten Gastspiel in Marseille im letzten Oktober immer wieder mit Gegenständen – gemäss eigenen Aussagen gar mit Baguettes – beworfen wurde, und forderte Konsequenzen. «Ich hoffe, dass die Liga-Verantwortlichen endlich etwas dagegen unternehmen.»

Schon vor dem Spiel waren Marseille-Fans negativ aufgefallen, als sie auf der Strasse Trikots von Neymar verbrannten. (pre)

Weil Neymar so schön fliegt, es die watson-Bauernregeln gibt

Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren Jetzt abonnieren

Abonniere unseren Newsletter