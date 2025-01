Erling Haaland bleibt, wo er ist. Bild: keystone

Erling Haaland unterschreibt neuen Mega-Deal bei ManCity – das ist bekannt

Wunderstürmer Erling Haaland (24) bindet sich wohl langfristig an Manchester City. Das Team von Trainer Pep Guardiola schiebt den Gerüchten um einen Wechsel zu Real Madrid oder Barcelona damit einen Riegel vor.

Erling Haaland unterschreibt bei Manchester City einen neuen Vertrag und bindet sich damit bis 2034 an den amtierenden englischen Meister. Sein neuer Deal ist über eine Dauer von neuneinhalb Jahren gültig – bisher lief Haalands Vertrag bei dem Premier-League-Klub bis 2027. «Manchester City ist ein spezieller Klub mit fantastischen Leuten und Fans. Dieses Umfeld hilft jedem, das Beste aus sich herauszuholen», erklärte Haaland seinen Entscheid und brachte die gegnerischen Verteidiger gleichzeitig zum Zittern: «Ich will mich noch immer weiterentwickeln, besser werden und dabei helfen, noch mehr Erfolge zu feiern.»

Immer wieder machten Gerüchte um die Zukunft des norwegischen Stürmers die Runde. Besonders Real Madrid, aber auch der FC Barcelona galten als mögliche künftige Arbeitgeber des 24-Jährigen. Dem haben die Verantwortlichen in Manchester nun vorerst einen Riegel vorgeschoben. Die Ausstiegsklausel des bisherigen Vertrags wurde gestrichen. Jedoch solle es gemäss Transfer-Insider Fabrizio Romano eine neue Möglichkeit geben, Haaland aus dem Vertrag herauszukaufen. Diese werde aber erst ab 2029 gültig sein und eine sehr hohe Ablösesumme beinhalten.

Nicht bekannt ist, wie hoch das Gehalt Haalands in Zukunft beträgt. Bisher verdiente er jährlich rund 19 Millionen Euro (17,75 Mio. Franken). Man darf davon ausgehen, dass sein Gehalt in der neuen Einigung angehoben wird. Gemäss Berichten vom November sei ManCity bereit, Haaland jährlich 24,5 Mio. Euro (23 Mio. Franken) auszuzahlen. Sollte der Betrag noch aktuell sein, wären dies bis 2034 insgesamt knapp 233 Mio. Euro (218,5 Mio. Franken). «The Athletic» berichtet lediglich, dass es einer der «lukrativsten Sportverträge der Geschichte» sei.

Erling Haaland gewann 2022/23 mit Manchester City die Champions League. Bild: keystone

Mit dem Vertrag bekennt sich Haaland klar zum Team von Trainer Pep Guardiola, zu dem er 2022 von Borussia Dortmund gewechselt ist. Trotz der aktuellen Krise – ManCity steht nur auf Platz 6 der Premier League – erlebte der 1,94-m-Hüne auf der Insel bisher eine enorm erfolgreiche Zeit. Zu den beiden Meisterschaften, sowie den Triumphen in der Champions League und dem FA Cup trug er mit bisher 111 Toren und 15 Assists in 126 Spielen entscheidend bei.

Mit 36 Toren brach er zudem gleich in seiner ersten Saison den Rekord für die meisten Tore in einer Spielzeit in der Premier League. Mit seinem nun langfristigen Vertrag dürfte er noch weitere Rekorde ins Visier nehmen. Zum Beispiel jenen für die meisten Tore in der Geschichte des englischen Oberhauses. Diesen hat mit 260 Treffern noch Alan Shearer inne, Haaland kommt auf 79. Wenn er seinen neuen Vertrag erfüllt und weiterhin so zuverlässig trifft, ist auch diese Bestmarke in Gefahr.