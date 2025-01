Mit dem vorzeitigen Abgang wird die Rückkehr Neymars in dessen Heimat Brasilien immer wahrscheinlicher. Der FC Santos, für den der einstige Weltstar bereits bis 2013 gespielt hat, soll Interesse an einer Verpflichtung haben. Neymar seinerseits soll Medienberichten zufolge ebenfalls nicht abgeneigt sein. Wie Fabrizio Romano mitteilt, ist Neymar auf dem Weg zum Medizincheck und sollte, wenn alles nach Plan läuft, den Vertrag bei seinem ehemaligen Verein unterschreiben.

Neymar spielt nicht mehr für Al-Hilal in Saudi-Arabien. Der Vertrag des bald 33 Jahre alten Brasilianers wird gemäss einer Mitteilung des Vereins «einvernehmlich» aufgelöst.

Hischier bucht und verletzt sich bei Sieg – Predators-Siegesserie endet

Nico Hischier erlebt in der NHL beim 4:3 nach Verlängerung der New Jersey Devils in Montreal die gesamte Gefühlswelt. Er ist Torschütze, beendet die Partie aber mit einer Verletzung.

Vorerst nahm das Spiel bei den Canadiens für Nico Hischier einen erfreulichen Verlauf. Der Walliser eröffnete im ersten Drittel für die Devils das Skore und machte damit das zweite Dutzend Tore in der laufenden Meisterschaft voll. Mit seinen 24 Treffern und insgesamt 43 Skorerpunkten ist er weiterhin der mit Abstand produktivste Schweizer in dieser Regular Season.