«Schämt Ihr Euch nicht?» – Biden greift die Republikaner an

Unamerikanisch, undemokratisch und unpatriotisch – so beschreibt US-Präsident Joe Biden die von Republikanern in vielen Bundesstaaten angestossenen Verschärfungen des Wahlrechts. Diese seien ein «Angriff auf die Demokratie», warnte Biden. Das Ziel der Gesetze sei es, dass immer weniger Menschen wählten, sagte er am Dienstag (Ortszeit) in einer Rede in Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania. «Schämt Ihr Euch nicht?», fragte er an die Republikaner gerichtet. Die Untergrabung des …