Das sind die 7 einzig wahren Grafiken zur neuen Nations League

So trauert das Netz um US-Rapper Mac Miller

Der US-amerikanische Rapper Mac Miller, Ex-Freund von Sängerin Ariana Grande, ist tot. Er sei mit 26 Jahren «tragisch gestorben», hiess es am Freitag in einer Mitteilung seiner Familie.

«Er war ein helles Licht in dieser Welt für seine Familie, Freunde und Fans». Einzelheiten über die Todesursache gebe es zu diesem Zeitpunkt nicht, schrieb die Familie weiter.

Das Promi-Portal «TMZ» berichtete, dass Mac Miller am Freitagmittag (Ortszeit) in seinem Haus in San Fernando Valley tot aufgefunden …