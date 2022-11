Robert Lewandwoski scheitert vom Elfmeterpunkt Guillermo Ochoa. Bild: keystone

Lewandowskis WM-Flaute geht weiter – Polen verpasst goldene Möglichkeit

Im zweiten Spiel der Gruppe C trennen sich Mexiko und Polen torlos. Die Mexikaner waren gegen sehr defensiv eingestellte Polen engagierter, beanspruchten aber auch das Glück.

Die Mittelamerikaner waren gegen ultradefensiv eingestellte Polen die spielbestimmende Mannschaft. Immer wieder kombinierten sich die Mexikaner mit Tempo hinter die vielbeinige Defensive der Polen, die oft zu zehnt den Zugang zum eigenen Tor zu verriegeln versuchten.

Einsamer Hoffnungsträger in der Offensive war Robert Lewandowski, und obwohl der 34-jährige Akteur des FC Barcelona aufgrund der taktischen Ausrichtung seines Teams mehrheitlich nicht ins Spiel eingebunden schien, bot sich ihm in der 58. Minute die Möglichkeit, die Polen unerwartet in Front zu bringen. Mexikos Verteidiger Hector Moreno hatte ihn nach Intervention des Videoschiedsrichters im Strafraum gefoult. Doch Lewandowski scheiterte mit seinem Penalty am stark reagierenden Guillermo Ochoa im Tor der Mexikaner.

Lewandowski scheitert mit seinem Penalty an Ochoa Video: SRF

Damit geht für den zweifachen Weltfussballer eine bemerkenswerte Serie weiter. Denn trotz seiner zahlreichen Torrekorde, zu denen unter anderen die meisten Treffer in einer Bundesligasaison zählen, wartet Lewandowski auf sein erstes WM-Tor.

Die Mexikaner konnten sich trotz der Feldüberlegenheit nicht mit drei Punkten belohnen. Henry Martin scheiterte kurz nach Lewandowskis Penalty mit einem Kopfball an Wojciech Szczesny. Danach agierten sie, die an den letzten sieben Weltmeisterschaften stets in den Achtelfinals ausschieden, weniger zwingend. Mit der Punkteteilung vergeben beide Teams die Möglichkeit, Argentinien nach der überraschenden 1:2-Niederlage gegen Saudi Arabien unter Druck zu setzen. Am Samstag steht Mexiko dem Ensemble um Lionel Messi gegenüber.

Mexiko - Polen 0:0

Stadium 974. - 39'369 Zuschauer. - SR Beath (AUS).

Mexiko: Ochoa; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo; Edson Alvarez; Herrera (71. Rodriguez), Chavez; Lozano, Martin (71. Jimenez), Vega (84. Antuna).

Polen: Szczesny; Cash, Bereszynski, Glik, Kiwior, Zalewski (46. Bielik); Kaminski, Krychowiak, Szymanski (72. Frankowski); Zielinski (87. Milik), Lewandowski.

Bemerkungen: 58. Ochoa hält Foulpenalty von Lewandowski.

Verwarnungen: 29. Sanchez, 56. Moreno, 76. Frankowski. (abu/sda)