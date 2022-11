Sie schafften die grosse Sensation: Saudi-Arabien bejubelt den Führungstreffer von Salem Al-Dawsari. Bild: keystone

Drei Abseitstore, dann der grosse Schock – Argentinien verliert gegen Saudi-Arabien

Die Weltmeisterschaft 2022 hat ihre erste grosse Überraschung. Das Team des Mitfavoriten Argentinien um Lionel Messi unterliegt gegen den krassen Aussenseiter Saudi-Arabien. Auch wegen eines blassen Auftritts des Superstars.

Niklas Helbling Folge mir

36 Spiele lang war Argentiniens Nationalteam ungeschlagen. Am 3. Juli 2019 verlor es letztmals – im Halbfinal der Copa America gegen Brasilien. So galten Lionel Messi und die Albiceleste folgerichtig auch als einer der ganz grossen Favoriten an dieser Weltmeisterschaft. Zum Auftakt stellte sich den Südamerikanern mit Saudi-Arabien der vermeintlich schwächste Gruppengegner gegenüber. Und trotzdem ist die Serie nun gerissen. Völlig überraschend unterliegt Argentinien 1:2 gegen Saudi-Arabien.

Der gute Start dank Messi

Dabei war das Team von Trainer Lionel Scaloni, der Argentinien im letzten Jahr zur Südamerikameisterschaft geführt hatte, gut ins Spiel gestartet. Nach zehn Minuten brachte Messi sein Team vom Elfmeterpunkt in Führung. Der Elfmeterpfiff war ein strittiger. SRF-Expertin Nora Häuptle sprach von einem normalen Zweikampf, in dem beide etwas zerren. Sie sagte aber auch: «Wenn man die Szene in der Zeitlupe sieht, kann ich die Entscheidung nachvollziehen, da der Verteidiger nur auf den Mann geht.»

Der frühe Treffer von Messi. Video: SRF

Das Abseitspech

Die Argentinier dominierten die erste Halbzeit nach Belieben, taten sich offensiv dennoch schwer und zeigten defensiv immer wieder Unaufmerksamkeiten. Gefährlich wurde es nur, wenn ein Argentinier im Abseits stand. Drei Tore wurden zwischen dem Treffer zum 1:0 und dem Halbzeitpfiff aberkannt. Messi und zweimal Lautaro Martinez trafen regelwidrig. Besonders einer von den beiden vermeintlichen Toren des Inter-Mailand-Stürmers war unglücklich. Nur ein kleiner Teil der Schulter von Martinez war dabei im Abseits.

Die aberkannten Tore. Video: SRF

Der Doppelschlag nach der Pause

Was auch immer Saudi-Arabiens Nationaltrainer Hervé Renard in der Halbzeit zu seinem Team sagte, es kam bei den Spielern an. Nur acht Minuten brauchte Saudi-Arabien, um das Spiel zu drehen. Zunächst erzielte Saleh Al-Sheri den Ausgleich, dann traf Salem Al-Dawsari mit einem wunderschönen Schuss zum 2:1. In der Folge stellten sich die Asiaten mit allem, was sie haben, entgegen. Kaum eine Chance liessen sie noch zu – und wenn doch, hielt Goalie Mohammed Al Owais, auch mal mit einer etwas überzogenen Flugparade, sicher fest.

Das Traumtor von Salem Al-Dawsari. Video: SRF

Der blasse Superstar

Argentiniens mangelnde Torgefahr lag auch daran, dass Lionel Messi abgesehen vom Penaltytreffer für seine Verhältnisse blass blieb. Der 35-Jährige wurde von seinen Mitspielern zwar immer wieder gesucht und spielte auch einige schöne Pässe, doch fehlte der entscheidende Geniestreich. In der 58. Minute verhinderte Verteidiger Yasir Al-Shahrani mit einem grandiosen Tackling gegen Messi eine sehr gute Torchance. So enttäuschten der grosse Superstar und sein Team zum WM-Auftakt gegen ein Team, dessen gesamter Kader einen Marktwert (25,2 Mio. Euro) besitzt, der halb so gross ist wie jener von Messi mit 50 Millionen.

Er konnte nicht überzeugen: Lionel Messi. Bild: keystone

Das Telegramm

Argentinien - Saudi-Arabien 1:2 (1:0)

Lusail Stadium. 88'000 Zuschauer. SR Vincic (SLO).

Tore: 10. Messi (Foulpenalty) 1:0. 48. Al-Shehri (Al-Buraikan) 1:1. 53. Al-Dawsari 1:2.

Argentinien: Emiliano Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico (71. Acuña); Rodrigo de Paul, Paredes (59. Fernandez); Di Maria, Messi, Papu Gomez (59. Alvarez); Lautaro Martinez (59. Romero).

Saudi-Arabien: Al-Owais; Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Bulaihi, Al-Shahrani (99. Al-Breik); Al-Shehri (78. Al-Ghannam), Kanno, Al-Malki, Al-Dawsari; Al-Faraj (45. Al-Abed/88. Al-Amri), Al-Buraikan (89. Asiri).

Bemerkungen: 28. Tor von Lautaro Martinez vom VAR wegen Abseits aberkannt.

Verwarnungen: 67. Al-Malki. 75. Al-Bulaihi. 79. Al-Dawsari. 82. Abdulhamid. 88. Al-Abed. 92. Al-Owais. (sda)