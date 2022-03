Ronaldo bleibt gegen Atlético Madrid nur der Frust. Bild: keystone

Maguire-Memes und Ronaldo-Frust – das lief gestern in der Champions League

Manchester United und Cristiano Ronaldo scheitern im Champions-League-Achtelfinal an Atlético Madrid. Ajax erlebt gegen Benfica einen bitteren Abend. Das waren die Aufreger.

Die Spielberichte von gestern: Video ManUnited verliert und scheitert an Atlético Madrid – Benfica überrascht Ajax

Ronaldos Frust

Am Ende steht eine dicke, fette Null. Manchester United schiesst zu Hause gegen Atlético Madrid in 90 Minuten kein Tor und scheidet aus. Auch Cristiano Ronaldo kann sein Team für einmal nicht aus dem Sumpf ziehen. Der portugiesische Superstar verzeichnet im ganzen Spiel keinen einzigen Torschuss. Es ist in seiner langen Champions-League-Karriere erst das dritte Mal, dass ihm das passiert nach 2003 gegen Panathinaikos und 2011 gegen Barcelona.

Mit dem Aus in der Champions League ist auch klar, dass Manchester United diese Saison keinen Titel holen wird, beträgt der Rückstand in der Liga auf ManCity doch bereits 20 Punkte. Es ist das erste Mal seit 2010, dass Cristiano Ronaldo ohne Mannschaftstitel bleibt.

Freds Kabinettstückchen

Eine der schönsten Aktionen des Spiels zeigt Manchester Uniteds Fred. Das Kabinettstückchen des Brasilianers wird allerdings auch nicht mit einem Tor belohnt.

Fred tanzt sich durch die Atlético-Abwehr. Video: streamable

Maguires gebrauchter Abend

Nach der Niederlage Manchester Uniteds muss einmal mehr Verteidiger Harry Maguire als Frustventil der Fans hinhalten. Der Captain der Red Devils hat einige unglückliche Aktionen zu verzeichnen, darunter eine Kopfnuss gegen Teamkollege Ronaldo bei einem Eckball.

Maguire verpasst Ronaldo eine Kopfnuss. Video: streamable

Auch sonst trifft Maguire gegen die Spanier immer wieder schlechte Entscheidungen und hat Mühe mit dem Stellungsspiel.

Da lassen die Memes nicht lange auf sich warten.

Simeones Flucht

Während bei Manchester United der Frust gross ist, überwiegt bei Atlético Madrid die Freude. Trainer Diego Simeone kann den Moment des Triumphs allerdings nicht richtig geniessen. Direkt nach dem Schlusspfiff rennt der 51-Jährige – wie er das immer macht – sofort in Richtung der Katakomben. Dieses Mal wird er aber von den United-Fans mit Bierbechern eingedeckt.

Diego Simeone «flüchtet» nach dem Schlusspfiff. Video: streamable

Simeone und Atlético beweisen dabei einmal mehr ihre Konstanz. In den letzten zehn Jahren qualifizierten sich nur Barcelona, Real und die Bayern öfter für den Champions-League-Viertelfinal als die Spanier. Dass Simeones Mannschaft gegen einen Gegner aus England gewinnt, kommt allerdings nicht überraschend: Von sieben K.o.-Duellen gegen Premier-League-Teams hat der Argentinier sechs für sich entschieden.

Onanas fataler Ausflug

Weil Ajax' Stammtorhüter Remko Pasveer sich im Hinspiel gegen Benfica einen Finger gebrochen hatte, steht beim Rückspiel zu Hause André Onana zwischen den Pfosten. Der 25-Jährige tritt allerdings mit angeknackstem Selbstvertrauen an, hat er in den letzten drei Ligaspielen doch sechs Gegentore hinnehmen müssen.

Onanan verschätzt sich, Nunez trifft zum 1:0. Video: SRF

Und prompt ist es ein fataler Ausflug von Onana, der Ajax am Ende das Genick bricht. Bei einem Benfica-Freistoss von der Seite schätzt der Keeper den Ball falsch ein und segelt hinter Lissabons Darwin Nunez durch, der zum 1:0-Endstand einköpft und Ajax' Viertelfinalträume besiegelt. Allerdings ist Onana nicht alleine schuldig: Seine Vorderleute erzielen trotz eines klaren Chancenplus kein einziges Tor. Ajax hat in der K.o.-Phase nun schon neun Champions-League-Heimspiele in Folge nicht mehr gewonnen.