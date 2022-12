Todesursache von in Katar verstorbenem US-Journalist bekannt – Bruder entschuldigt sich

Wenige Tage nach dem Tod vom renommierten US-Sportjournalist Grant Wahl hat sich dessen Bruder Eric auf Twitter entschuldigt. Er glaube nicht länger, dass der 48-Jährige ermordet wurde. «Ich entschuldige mich unmissverständlich», schrieb Eric Wahl. Entgegen seiner ersten Vermutungen habe es sich nicht um eine Lungenembolie gehandelt. Am Mittwoch erklärte Céline Gounder, die Ehefrau des Verstorbenen, beim TV-Sender CBS, dass ein Aneurysma der Brustaorta, die vom Herzen in Richtung Kopf aufsteigt, die Todesursache war. Dies habe die Autopsie ergeben.

«Keine Wiederbelebungsmassnahmen oder Schocks hätten ihn retten können. Sein Tod stand in keinem Zusammenhang mit COVID. Sein Tod stand in keinem Zusammenhang mit seinem Impfstatus. Sein Tod hatte nichts Schändliches an sich», stellte Gounder klar. Bei einem Aneurysma weitet sich die Aorta, also die Hauptschlagader, aus wie ein Sack oder eine Kugel. Dadurch wird die Gefässwand immer dünner, wie die Schweizerische Herzstiftung schreibt. Im schlimmsten Fall kann sich die Innen- von der Aussenschicht des Gefässes abspalten oder die Aorta gar platzen.

Grant Wahl war am vergangenen Freitag während der Verlängerung des Viertelfinals zwischen Argentinien und der Niederlande zusammengebrochen und konnte nicht wiederbelebt werden. Er war bereits vier Tage zuvor im Spital, weil ihn sein Körper im Stich gelassen habe, wie Wahl laut der Nachrichtenagentur AP geschrieben habe. «Drei Wochen mit wenig Schlaf, viel Stress und viel Arbeit können einem das antun», schrieb er. Wahl arbeitete unter anderem für «Sports Illustrated» und CBS.

bild: twitter

Sein Bruder Eric äusserte kurz darauf in einem später gelöschten Instagram-Video den Verdacht, dass beim Tod des Journalisten etwas nicht mit rechten Dingen zu und hergegangen sei: «Mein Bruder war komplett gesund. Er hat Morddrohungen erhalten. Ich glaube, er wurde getötet.» Dies, weil Grant Wahl vor dem Vorrunden-Spiel der USA gegen Wales ein T-Shirt in Regenbogenfarben trug, um seine Unterstützung für die LGBTQI*-Community zu äussern. Eric Wahl ist homosexuell, Grant trug das T-Shirt seinetwegen, wie er sagte.

Wahl ist einer von drei Journalisten, die während der WM gestorben ist. Neben dem US-Amerikaner sind auch Roger Pearce vom englischen TV-Sender ITV und der katarische Fotograf Khalid al-Misslam in Katar ums Leben gekommen. Pearce sei bereits in der Nacht auf den 21. November in seinem Hotelzimmer gestorben, bei al-Misslam ist die Todesursache nicht bekannt. (nih)