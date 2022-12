Gleich wird Emiliano Martinez den Penalty von Virgil van Dijk abwehren. Bild: keystone

Argentinien nach Spektakel-Sieg im Penaltyschiessen im Halbfinal

Drama, Drama, Drama, Baby! Argentinien steht an der WM in Katar im Halbfinal und trifft dort auf Kroatien. Gegen die Niederlande machten es Messi und Co. nach einer 2:0-Führung unnötig spannend.

Als Lionel Messi nach 73 Minuten einen Foulpenalty zum 2:0 verwandelte, schien Argentinien mit einem Bein im Halbfinal zu stehen. Zu souverän traten die Südamerikaner bis dahin auf, von den Oranje kam wenig. Superstar Messi hatte bereits vor der Pause magistral den Führungstreffer von Nahuel Molina eingeleitet.

1:0 Argentinien: Nahuel Molina (35.). Video: SRF

Das Spiel änderte sich erst nach der Einwechslung von Wout Weghorst. Der baumlange Stürmer sorgte mit seinem 1:2 in der 83. Minute dafür, dass es eine spannende – und phasenweise überaus gehässige – Schlussphase gab. In dieser hatte erneut Weghorst die letzte Pointe, als er in der 11. Minute der Nachspielzeit zum 2:2 traf. Die Niederländer übertölpeten die argentinische Abwehr mit einer einstudierten Variante.

2:2 Niederlande: Wout Weghorst (101.). Video: SRF

Es kam zur Verlängerung und in dieser passierte lange wenig, bis Argentinien kurz vor dem Ende noch einmal aufdrehte und zu einigen Möglichkeiten kam. Die beste hatte der zweifache Weltmeister in der 121. Minute, als beim Schuss von Enzo Fernandez der Pfosten für den geschlagenen holländischen Goalie Andries Noppert rettete.

Im Penaltyschiessen wurde dessen Gegenüber zum Matchwinner. Emiliano Martinez, der 30-jährige Keeper von Aston Villa, parierte die ersten beiden niederländischen Versuche. Namensvetter Lautaro Martinez sorgte mit dem letzten verwandelten Elfmeter für die Entscheidung.

Das Penaltyschiessen im Schnelldurchlauf. Video: SRF

Im Halbfinal trifft Argentinien etwas überraschend nicht auf den grossen Rivalen Brasilien. Die «Seleçao» war am frühen Abend gegen Kroatien ausgeschieden. Auch in diesem Viertelfinal entschied ein Penaltyschiessen über das Weiterkommen.

Niederlande - Argentinien 2:2 (2:2, 0:1) n.V., 3:4 i.P.

Lusail Iconic Stadium, Lusail. - 88'235 Zuschauer. - SR Lahoz (ESP).

Tore: 35. Molina 0:1. 73. Messi (Penalty) 0:2. 83. Weghorst 1:2. 101. Weghorst 2:2.

Penaltyschiessen (Niederlande beginnend): Van Dijk (Martinez hält), Messi 0:1, Berghuis (Martinez hält), Paredes 0:2, Koopmeiners 1:2, Montiel 1:3, Weghorst 2:3, Fernandez (daneben), Luuk De Jong 3:3, Lautaro Martinez 3:4.

Niederlande: Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, De Roon (46. Koopmeiners), Frenkie De Jong, Blind (65. Luuk De Jong); Depay (79. Weghorst); Gakpo (113. Lang), Bergwijn (46. Berghuis).

Argentinien: Emiliano Martinez; Romero (78. Pezzella), Otamendi, Lisandro Martinez (112. Di Maria); Molina (106. Montiel), De Paul (67. Paredes), Fernandez, Mac Allister, Acuña (78. Tagliafico); Messi, Julian Alvarez (82. Lautaro Martinez).

Bemerkungen: Beide Mannschaften komplett. 121. Pfostenschuss Fernandez. Verwarnungen: 43. Timber, 43. Acuña (für den Halbfinal gesperrt), 45. Romero, 47. Weghorst (auf der Wechselbank), 76. Depay, 76. Lisandro Martinez, 88. Berghuis, 89. Paredes, 100. Messi, 102. Otamendi, 102. Bergwijn, 109. Montiel (für den Halbfinal gesperrt), 112. Pezzella, 128. Dumfries. (ram/sda)