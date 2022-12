Millenials werden in diesem Retro-Food-Quiz so was von abkacken ... und du?

Der junge, kleine Balkanstaat steht seit 1998 bereits zum dritten Mal in einem WM-Halbfinal. Was macht die Kroaten um Trainer Zlatko Dalic und Captain Luka Modric so stark?

Gianni Infantino und Vladimir Putin stehen unter dem Regenschirm. Aber Kolinda Grabar-Kitarovic geht dorthin, wo es weh tut. In den Regen. Dabei hat sie sich hübsch herausgeputzt für diesen besonderen Tag. Aber mit jeder Minute, die sie diesem fürchterlichen Wolkenbruch von Moskau ausgesetzt ist, verwandeln sich die blonden Locken in strähnige Fäden. Was solls. Es ist WM-Final. Die ganze Welt schaut zu. So viel Aufmerksamkeit hat man selbst als Staatspräsidentin von Kroatien kaum je.