Sommer ist Europas Spitzengoalie – und träumt vom Henkelpott

Inter Mailand trifft heute Abend (21 Uhr) im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals auf Atlético Madrid. Die Italiener sind zu favorisieren – auch dank Goalie Yann Sommer.

Inter Mailand befindet sich im Hoch. Der Meistertitel ist mit 16 Punkten Vorsprung auf Stadtrivale Milan nur noch Formsache, also wollen die «Nerazzurri» nun auch in der Königsklasse nach den Sternen greifen. Dafür braucht es heute Abend nach dem 1:0-Sieg zuhause im Achtelfinal-Hinspiel gegen Atlético Madrid mindestens ein Unentschieden.

Den Höhenflug haben die Mailänder auch Yann Sommer zu verdanken. Der Schweizer Nationalgoalie, der im vergangenen Sommer in die italienische Modemetropole wechselte, ist in dieser Saison statistisch einer der besten Torhüter der Welt. 23 Mal blieb er in dieser Saison in 35 Spielen schon ohne Gegentor – 17 Mal davon alleine in der Serie A. Wenn er in den verbleibenden zehn Spielen noch fünf Mal keinen Gegentreffer erhält, überflügelt er den bisherigen Rekord, den sich Gianluigi Buffon mit Ivan Provedel und Morgan De Sanctis teilt.

Zudem erhält kein Stammgoalie in Europas Top-5-Ligen weniger Gegentore pro Spiel als Sommer (0,43). Und auch bei der Fangquote kann niemand mit dem 35-Jährigen mithalten. Sommer wehrt bei Inter 83,5 Prozent der Schüsse auf sein Tor ab.

Der Schweizer will aber nicht die ganzen Lorbeeren dafür einheimsen. «Wir verteidigen halt auch einfach stark. Da ist richtig viel Mut auf dem Platz», sagte er kürzlich beim Fussball-Podcast Copa TS. Und wenn mal ein Ball durchkomme, gebe er sein Bestes, damit er nicht reingehe, erklärte Sommer.

Einen riesigen Anteil am momentanen Erfolg habe auch Trainer Simone Inzaghi. «Er ist ein Freak», sagte der Goalie über seinen Chef. «Jede Woche wird Taktik angeschaut und das Verteidigen im Block trainiert. Er ist extrem detailverliebt.» Das Team ziehe voll mit und vertraue den Ideen des 47-Jährigen.

Trainerfuchs Simone Inzaghi hat Inter zum Spitzenteam geformt. Bild: keystone

Mit dem Selbstvertrauen der letzten Monate scheut sich Sommer auch nicht vor klaren Ansagen: «Wir wollen den Scudetto holen und in der Champions League erfolgreich sein.» Da Atlético Madrid mittlerweile in eine waschechte Krise gestürzt ist (1 Sieg aus den letzten 5 Spielen), scheint der nächste Schritt zu letzterem heute Abend realistisch.