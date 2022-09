Diese 11 Szenen vom Fussball-Weekend solltest du keinesfalls verpassen

Beim 2:1-Sieg der Vancouver Whitecaps gegen die Seattle Sounders fasst sich Julian Gressel nach 37 Minuten ein Herz. Als der Ball im Anschluss an einen Corner zu ihm kommt, haut der Deutsche aus 18 Metern volley drauf – und schiesst ein Traumtor.

Beim 1:1 von Olympique Marseille gegen Stade Rennes – Mattéo Guendouzi traf in beide Tore – gibt es kurz vor dem Ende aus kuriosem Grund einen Unterbruch. Zahlreiche Tauben haben es sich auf dem Rasen des Stade Vélodrome gemütlich gemacht.

Der 1:0-Sieg von Augsburg gegen Bayern München hat nicht nur zur Folge, dass ganz Deutschland über die Krise des Serienmeisters (vier sieglose Bundesliga-Spiele in Folge) diskutiert. Der Aussenseiter schaffte es zugleich, diese wahnwitzige Serie der Bayern zu beenden:

37 Jahre alt ist Lukas Podolski mittlerweile, der Weltmeister von 2014 spielt in der Heimat seiner Eltern für Gornik Zabrze. In der 96. Minute bietet sich «Prinz Poldi» die Gelegenheit, auf das verwaiste Tor von Korona Kielce loszuziehen. Er vergibt die Chance – und darf Sekunden später dennoch einen 2:1-Auswärtssieg feiern.

Roma-Trainer José Mourinho sah diese Szene übrigens nicht von seiner üblichen Position her: Wenige Minuten vorher sah er Rot.

Okay, zunächst wird er gehalten. Aber wie Zaniolo bei der 0:1-Niederlage der AS Roma gegen Atalanta dann eine kleine Ewigkeit später versucht, einen Penalty herauszuholen, ist vor allem eines: lächerlich. Zaniolo kommt ohne Verwarnung davon.

Die «Hand Gottes» kann an der WM ein Tor erzielen, für den plumpen Einsatz der Hand Dakas gibt es Gelb. Mit Leicester City geht der Stürmer aus Sambia bei Tottenham Hotspur 2:6 unter, weil der eingewechselte Heung-min Son einen Hattrick erzielt.

Der Japaner Shoya Nakajima hat bei der 0:3-Heimniederlage von Antalyaspor gegen Adana Demirspor (mit dem Schweizer Ex-Nationalspieler Gökhan Inler als Captain) einen Mini-Einsatz. Der 1,64 m kleine Mittelfeldspieler Nakajima kommt in der 59. Minute ins Spiel, sieht gleich bei der ersten Aktion Rot und macht damit auch seine Familie auf der Tribüne traurig.

Greg Louganis schlägt sich den Kopf am Brett an und wird trotz fünf Stichen Olympiasieger

19. September 1988: Der US-Amerikaner Greg Louganis ist der grosse Favorit auf den Olympiasieg vom 3-Meter-Brett. Doch er droht nach einem Unfall schon in der Qualifikation zu scheitern – und er hat Angst, dass er andere mit dem HI-Virus angesteckt hat. Am Ende gibt es ein Happy End in allen Belangen.

Ein Jahrzehnt lang ist Greg Louganis der wohl beste Wasserspringer der Welt. Er ist fünffacher Weltmeister und triumphiert 1984 an den Olympischen Spielen von Los Angeles mit dem Double vom 3-Meter-Brett und vom 10-Meter-Turm. Jedem ist klar: Der Weg zu Gold in Seoul führt über Louganis.