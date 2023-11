«Ohne Zweifel die Niederlage zu viel für Yakin» – die Pressestimmen zum Nati-Debakel

«Es ist ein Muster dieses Fussballteams geworden: dass es späte Gegentore kassiert und auf diese Weise Punkte abgibt. In den vorangegangenen sechs Partien hatten die Schweizer fünfmal unentschieden gespielt, immer waren sie in Führung gegangen, immer spätestens in der 47. Minute. Gegen Rumänien entkamen sie diesem Muster, ironischerweise mit einer Niederlage – und ohne eigenen Torerfolg.»