Schusswunden: Mann stirbt in Nacht von Meister-Party in Neapel

In der Nacht der Meister-Party in Neapel ist nach Angaben der Polizei ein durch Schüsse verletzter Mann gestorben. Das berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa in der Nacht zu Freitag. Der 26-Jährige sei mit Schusswunden in einem Krankenhaus in Neapel gestorben und bereits in schlechtem Zustand eingeliefert worden. Angaben dazu, was passiert war, gab es zunächst nicht. Drei weitere Menschen seien durch Schüsse verletzt worden.



Vor der Meldung über den Tod des 26-Jährigen gab es bereits Berichte über drei andere Fans, die wegen Verletzungen durch Pyrotechnik an den Händen behandelt werden mussten. In Udine wurden nach einem Gedränge infolge des Platzsturms acht Fans medizinisch betreut, wie der Präfekt sagte.